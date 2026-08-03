«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026

«Динамо Самарканд» объявило о переходе Жахонгира Урозова в «Рубин».
Казанский клуб взял его в аренду с опцией последующего выкупа.
Сообщалось, что в новой команде зарплата игрока вырастет более чем в четыре раза.
- 22-летний Урозов – центральный защитник. Его рост – 190 см.
- Футболист провел один матч на ЧМ-2026 в составе сборной Узбекистана – против Колумбии (1:3).
- В прошлом году им интересовались «Боруссия М», «Нант» и «Краснодар».
- Рыночная стоимость Урозова – 1,2 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Динамо Самарканд»