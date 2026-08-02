Участник ЧМ-2026 прошел медосмотр в «Рубине»

Защитник «Динамо Самарканд» Жахонгир Урозов близок к переходу в «Рубин».
Игрок сборной Узбекистана успешно прошел медицинское обследование перед трансфером в казанскую команду.
Клубы урегулированы все детали сделки, 22-летний футболист уже тренируется с «Рубином».
Урозов перейдет в «Рубин» на правах платной аренды за 100 тысяч евро. Казанцы смогут выкупить его за 700 тысяч.
- Урозов провел 2 матча на чемпионате мира-2026.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 600 тысяч евро.
Источник: Sport24