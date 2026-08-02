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Участник ЧМ-2026 прошел медосмотр в «Рубине»

2 августа, 13:40
1

Защитник «Динамо Самарканд» Жахонгир Урозов близок к переходу в «Рубин».

Игрок сборной Узбекистана успешно прошел медицинское обследование перед трансфером в казанскую команду.

Клубы урегулированы все детали сделки, 22-летний футболист уже тренируется с «Рубином».

Урозов перейдет в «Рубин» на правах платной аренды за 100 тысяч евро. Казанцы смогут выкупить его за 700 тысяч.

  • Урозов провел 2 матча на чемпионате мира-2026.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 600 тысяч евро.

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Источник: Sport24
Узбекистан. Суперлига Россия. Премьер-лига Динамо Сам Рубин Урозов Жахонгир
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1785688076
Смешные типы в Рубине! Пол команды Кабо Верде бегите покупайте вместе с тренером и будете лучше Зенита. А, покупают узбеков. которые ничего не показали!
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