Участник ЧМ-2026 прошел медосмотр в «Рубине»

Защитник «Динамо Самарканд» Жахонгир Урозов близок к переходу в «Рубин».

Игрок сборной Узбекистана успешно прошел медицинское обследование перед трансфером в казанскую команду.

Клубы урегулированы все детали сделки, 22-летний футболист уже тренируется с «Рубином».

Урозов перейдет в «Рубин» на правах платной аренды за 100 тысяч евро. Казанцы смогут выкупить его за 700 тысяч.