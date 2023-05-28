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    • Главная боль выходных – эмоции «Боруссии», которая бесславно упустила титул Бундеслиги

    Главная боль выходных – эмоции «Боруссии», которая бесславно упустила титул Бундеслиги

    Скорее всего, главной драмой выходных останется крайне неожиданное выступление дортмундской «Боруссии» в последнем туре Бундеслиги. Ей для титула нужно было просто победить дома «Майнц», но случилась ничья (2:2).

    В итоге 11-е чемпионство подряд отправилось «Баварии», а Дортмунд как всегда второй.

    Как все происходило в матчах, мы рассказали ранее. Сейчас же нельзя пройти мимо этих дортмундских эмоций. Давайте вместе их пожалеем.

    Главный тренер Эдин Терзич тоже не сдержал слез.

    Скриншоты эфира «Матч ТВ». Фото: firo Sportphoto/Global Loook Press

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    Источник: Sports.ru

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