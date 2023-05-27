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    • Безумная гонка за чемпионство в Бундеслиге: «Боруссия» была чемпионом 9 минут, но золото снова перехватила «Бавария»

    Безумная гонка за чемпионство в Бундеслиге: «Боруссия» была чемпионом 9 минут, но золото снова перехватила «Бавария»

    Чемпионская гонка в Бундеслиге – все, закончена. Изначально большие (ударение на первый слог) шансы на победу были у «Боруссии». Но все изменил ее безобразный матч против «Майнца» – он привел к очередной победе «Баварии».

    «Боруссия» была чемпионом 10 минут

    Встречи «Боруссия» Д – «Майнц» и «Кельн» – «Бавария» начинались в одно время. Хронология относительно первого матча, жирным отмечаем действия в игре «Боруссии»:

    • 8’ – гол «Баварии», она вышла вперед в чемпионской гонке.

    • 15’ – гол «Кельна», который повысил шансы «Баварии».

    • 24’ – еще один гол «Кельна». За пять минут до этого «Боруссия» не забила с пенальти.

    • 69’ – гол Рафаэля Геррейру, который подарил шанс «Боруссии».

    • 81’ – «Кельн» забил – при этом раскладе «Боруссия» выходила вперед в чемпионской гонке.

    • 90’ – «Бавария» забила второй и снова стала чемпионом.

    • 96’ – Никлас Зюле сравнял счет в матче с «Майнцем», но это ничего не изменило.

    «Боруссия» была чемпионом девять минут. Спустя девять минут «Бавария» продлила чемпионскую гегемонию.

    Итоговая таблица выглядит так:

    У «Баварии» 11 чемпионств подряд. Это – самая тяжелое

    «Бавария» продлевает чемпионскую серию. Первая победа в Бундеслиге в этой серии случилась еще в сезоне-2012/13. С тех пор – 11 золотых медалей. Это чемпионство было самое сложным с точки зрения отрыва от ближайшего преследователя. Вот статистика по сезонам (сезон, соперник, очки):

    • 2012/13 – «Боруссия» Д – 25;
    • 2013/14 – «Боруссия» Д – 19;
    • 2014/15 – «Боруссия» Д – 10;
    • 2015/16 – «Боруссия» Д – 10;
    • 2016/17 – «Лейпциг» – 15;
    • 2017/18 – «Шальке» – 11;
    • 2018/19 – «Боруссия» Д – 2;
    • 2019/20 – «Боруссия» Д – 13;
    • 2020/21 – «Лейпциг» – 13;
    • 2021/22 – «Боруссия» Д – 8;
    • 2022/23 – «Боруссия» Д – 0.

    С момента первого чемпионства «Баварии» в серии до сегодняшнего в клубе остались только два игрока – Мануэль Нойер и Томас Мюллер. В этом сезоне клуб сломался: пережил драку Мане и Сане, смену тренеров, уход Левандовски, но удержал титул.

    Фото: dpa, firo Sportphoto/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +495

      Alejandrrro 39 минут назад

      Автор на скорую руку написал статью

      - Чемпионство Боруссии длится то 9 минут, то 10.
      - Кёльн 3 гола забил, судя по хронологии выше.
      - "Очередная победа «Баварии»" - это, конечно, победа. Но суть в чемпионстве, а не в победе

      0
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      Рейтинг: +105

      E5 2 часа назад

      такой подарок от Баварии непростительно упускать. Как же шикарно стадион был забит.

      1
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      Рейтинг: +12527

      DeStar 2 часа назад

      надо отметить что под конце ссезона у баварии бывали конкуренты, которые и обходили баварию за каких 5 туров до конца
      но потом чудесным образом все скатывались вниз и за 5 туров( условно) теряли все и с запасом

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