Безумная гонка за чемпионство в Бундеслиге: «Боруссия» была чемпионом 9 минут, но золото снова перехватила «Бавария»

Чемпионская гонка в Бундеслиге – все, закончена. Изначально большие (ударение на первый слог) шансы на победу были у «Боруссии». Но все изменил ее безобразный матч против «Майнца» – он привел к очередной победе «Баварии».

«Боруссия» была чемпионом 9 минут

Встречи «Боруссия» Д – «Майнц» и «Кельн» – «Бавария» начинались в одно время. Хронология относительно первого матча, жирным отмечаем действия в игре «Боруссии»:

• 8’ – гол «Баварии», она вышла вперед в чемпионской гонке.

• 15’ – гол «Майнца», который повысил шансы «Баварии».

• 24’ – еще один гол «Майнца». За пять минут до этого «Боруссия» не забила с пенальти.

• 69’ – гол Рафаэля Геррейру, который подарил шанс «Боруссии».

• 81’ – «Кельн» забил – при этом раскладе «Боруссия» выходила вперед в чемпионской гонке.

• 90’ – «Бавария» забила второй и снова стала чемпионом.

• 96’ – Никлас Зюле сравнял счет в матче с «Майнцем», но это ничего не изменило.

«Боруссия» была чемпионом девять минут. Спустя девять минут «Бавария» продлила чемпионскую гегемонию.

Итоговая таблица выглядит так:

У «Баварии» 11 чемпионств подряд. Это – самая тяжелое

«Бавария» продлевает чемпионскую серию. Первая победа в Бундеслиге в этой серии случилась еще в сезоне-2012/13. С тех пор – 11 золотых медалей. Это чемпионство было самое сложным с точки зрения отрыва от ближайшего преследователя. Вот статистика по сезонам (сезон, соперник, очки):

2012/13 – «Боруссия» Д – 25;

2013/14 – «Боруссия» Д – 19;

2014/15 – «Боруссия» Д – 10;

2015/16 – «Боруссия» Д – 10;

2016/17 – «Лейпциг» – 15;

2017/18 – «Шальке» – 11;

2018/19 – «Боруссия» Д – 2;

2019/20 – «Боруссия» Д – 13;

2020/21 – «Лейпциг» – 13;

2021/22 – «Боруссия» Д – 8;

2022/23 – «Боруссия» Д – 0.

С момента первого чемпионства «Баварии» в серии до сегодняшнего в клубе остались только два игрока – Мануэль Нойер и Томас Мюллер. В этом сезоне клуб сломался: пережил драку Мане и Сане, смену тренеров, уход Левандовски, но удержал титул.

Фото: dpa, firo Sportphoto/Global Look Press