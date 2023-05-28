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  • Безумная гонка за чемпионство в Бундеслиге: «Боруссия» была чемпионом 9 минут, но золото снова перехватила «Бавария»

Безумная гонка за чемпионство в Бундеслиге: «Боруссия» была чемпионом 9 минут, но золото снова перехватила «Бавария»

28 мая 2023, 01:00
5

Чемпионская гонка в Бундеслиге – все, закончена. Изначально большие (ударение на первый слог) шансы на победу были у «Боруссии». Но все изменил ее безобразный матч против «Майнца» – он привел к очередной победе «Баварии».

«Боруссия» была чемпионом 9 минут

Встречи «Боруссия» Д – «Майнц» и «Кельн» – «Бавария» начинались в одно время. Хронология относительно первого матча, жирным отмечаем действия в игре «Боруссии»:

• 8’ – гол «Баварии», она вышла вперед в чемпионской гонке.

• 15’ – гол «Майнца», который повысил шансы «Баварии».

• 24’ – еще один гол «Майнца». За пять минут до этого «Боруссия» не забила с пенальти.

• 69’ – гол Рафаэля Геррейру, который подарил шанс «Боруссии».

• 81’ – «Кельн» забил – при этом раскладе «Боруссия» выходила вперед в чемпионской гонке.

• 90’ – «Бавария» забила второй и снова стала чемпионом.

• 96’ – Никлас Зюле сравнял счет в матче с «Майнцем», но это ничего не изменило.

«Боруссия» была чемпионом девять минут. Спустя девять минут «Бавария» продлила чемпионскую гегемонию.

Итоговая таблица выглядит так:

У «Баварии» 11 чемпионств подряд. Это – самая тяжелое

«Бавария» продлевает чемпионскую серию. Первая победа в Бундеслиге в этой серии случилась еще в сезоне-2012/13. С тех пор – 11 золотых медалей. Это чемпионство было самое сложным с точки зрения отрыва от ближайшего преследователя. Вот статистика по сезонам (сезон, соперник, очки):

  • 2012/13 – «Боруссия» Д – 25;
  • 2013/14 – «Боруссия» Д – 19;
  • 2014/15 – «Боруссия» Д – 10;
  • 2015/16 – «Боруссия» Д – 10;
  • 2016/17 – «Лейпциг» – 15;
  • 2017/18 – «Шальке» – 11;
  • 2018/19 – «Боруссия» Д – 2;
  • 2019/20 – «Боруссия» Д – 13;
  • 2020/21 – «Лейпциг» – 13;
  • 2021/22 – «Боруссия» Д – 8;
  • 2022/23 – «Боруссия» Д – 0.

С момента первого чемпионства «Баварии» в серии до сегодняшнего в клубе остались только два игрока – Мануэль Нойер и Томас Мюллер. В этом сезоне клуб сломался: пережил драку Мане и Сане, смену тренеров, уход Левандовски, но удержал титул.

Фото: dpa, firo Sportphoto/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Германия Бавария Кельн Боруссия Д Майнц
Комментарии (5)
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DeStar
1685205428
надо отметить что под конце ссезона у баварии бывали конкуренты, которые и обходили баварию за каких 5 туров до конца но потом чудесным образом все скатывались вниз и за 5 туров( условно) теряли все и с запасом
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E5
1685206383
такой подарок от Баварии непростительно упускать. Как же шикарно стадион был забит.
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Alejandrrro
1685211690
Автор на скорую руку написал статью - Чемпионство Боруссии длится то 9 минут, то 10. - Кёльн 3 гола забил, судя по хронологии выше. - "Очередная победа «Баварии»" - это, конечно, победа. Но суть в чемпионстве, а не в победе
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Ziklop
1685217256
выступили перед игрой руководители Боруссии и обделались при 80000 болел. надо дело сделать , а затем звиздеть!
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моэм
1685247657
Согласитесь , что команда игравшая на своём стадионе и не сумевшая выиграть по сути титульный матч у середняка недостойна звания чемпиона ....поэтому Боруссию , выглядевшую жалко , совсем не жалко .
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