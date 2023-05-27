Безумная гонка за чемпионство в Бундеслиге: «Боруссия» была чемпионом 9 минут, но золото снова перехватила «Бавария»

Автор на скорую руку написал статью
- Чемпионство Боруссии длится то 9 минут, то 10.
- Кёльн 3 гола забил, судя по хронологии выше.
- "Очередная победа «Баварии»" - это, конечно, победа. Но суть в чемпионстве, а не в победе
Чемпионская гонка в Бундеслиге – все, закончена. Изначально большие (ударение на первый слог) шансы на победу были у «Боруссии». Но все изменил ее безобразный матч против «Майнца» – он привел к очередной победе «Баварии».
«Боруссия» была чемпионом 10 минут
Встречи «Боруссия» Д – «Майнц» и «Кельн» – «Бавария» начинались в одно время. Хронология относительно первого матча, жирным отмечаем действия в игре «Боруссии»:
• 8’ – гол «Баварии», она вышла вперед в чемпионской гонке.
• 15’ – гол «Кельна», который повысил шансы «Баварии».
• 24’ – еще один гол «Кельна». За пять минут до этого «Боруссия» не забила с пенальти.
• 69’ – гол Рафаэля Геррейру, который подарил шанс «Боруссии».
• 81’ – «Кельн» забил – при этом раскладе «Боруссия» выходила вперед в чемпионской гонке.
• 90’ – «Бавария» забила второй и снова стала чемпионом.
• 96’ – Никлас Зюле сравнял счет в матче с «Майнцем», но это ничего не изменило.
«Боруссия» была чемпионом девять минут. Спустя девять минут «Бавария» продлила чемпионскую гегемонию.
Итоговая таблица выглядит так:
У «Баварии» 11 чемпионств подряд. Это – самая тяжелое
«Бавария» продлевает чемпионскую серию. Первая победа в Бундеслиге в этой серии случилась еще в сезоне-2012/13. С тех пор – 11 золотых медалей. Это чемпионство было самое сложным с точки зрения отрыва от ближайшего преследователя. Вот статистика по сезонам (сезон, соперник, очки):
- 2012/13 – «Боруссия» Д – 25;
- 2013/14 – «Боруссия» Д – 19;
- 2014/15 – «Боруссия» Д – 10;
- 2015/16 – «Боруссия» Д – 10;
- 2016/17 – «Лейпциг» – 15;
- 2017/18 – «Шальке» – 11;
- 2018/19 – «Боруссия» Д – 2;
- 2019/20 – «Боруссия» Д – 13;
- 2020/21 – «Лейпциг» – 13;
- 2021/22 – «Боруссия» Д – 8;
- 2022/23 – «Боруссия» Д – 0.
С момента первого чемпионства «Баварии» в серии до сегодняшнего в клубе остались только два игрока – Мануэль Нойер и Томас Мюллер. В этом сезоне клуб сломался: пережил драку Мане и Сане, смену тренеров, уход Левандовски, но удержал титул.
Фото: dpa, firo Sportphoto/Global Look Press