Лидер «Боруссии» забыл паспорт и чуть не пропустил сбор в Испании. Выручила мама

Бундеслига стартует позже всех после ЧМ-2022. Первые матчи немецкие команды проведут лишь 20 января. А пока они уезжают на зимние сборы. Дортмундская «Боруссия», например, уехала в Испанию. Но команда могла отправиться туда без своего лидера – Джуда Беллингема подвела забывчивость.
Дело в том, что Беллингем забыл дома паспорт. В этой ситуации выручила мама, которая привезла документ в аэропорт. В итоге Беллингем улетел в Марбелью вместе с остальной командой.
Вообще мама играет важнейшую роль в жизни Беллингема, о чем он много рассказывал:
- «Роль, которую играет моя мама, огромна. Я думаю, что на данный момент это, вероятно, самая большая роль для кого-либо. Ее вклад больше, чем у всех моих тренеров и менеджеров»;
- «Мама – важнейший человек в моей жизни и карьере. Я называю ее королевой»;
- «Мама организовывает мой быт и мою жизнь. Она даже заправляет за мной постель» – за эту фразу он слышал массу насмешек со стороны одноклубников по «Боруссии»;
- «Я сомневался в переходе в «Боруссию», много общался об этом с мамой. У меня были отличные предложение от топ-клубов АПЛ. Я склонялся к одному из этих вариантов. Но мама заверила, что в Дортмунде у меня будет больше возможностей, потому что клуб доверяет молодым игрокам. Я жду, когда она поможет мне с будущим клубом, ха-ха».
Источник: Бомбардир