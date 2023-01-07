Лидер «Боруссии» забыл паспорт и чуть не пропустил сбор в Испании. Выручила мама

Бундеслига стартует позже всех после ЧМ-2022. Первые матчи немецкие команды проведут лишь 20 января. А пока они уезжают на зимние сборы. Дортмундская «Боруссия», например, уехала в Испанию. Но команда могла отправиться туда без своего лидера – Джуда Беллингема подвела забывчивость.

Дело в том, что Беллингем забыл дома паспорт. В этой ситуации выручила мама, которая привезла документ в аэропорт. В итоге Беллингем улетел в Марбелью вместе с остальной командой.

Вообще мама играет важнейшую роль в жизни Беллингема, о чем он много рассказывал: