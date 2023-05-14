Секреты мощи Холанда: три порции на ужин, очки для сна, диета Роналду, генетика родителей-спортсменов

Будущий лучший футболист Европы?

Холанд – машина, живое оружие, биоробот. Кажется, что у него инкубаторная карьера суперсолдата – его как будто разработали на секретной базе, создав машину для голов.

Но все-таки он обычный человек (есть доказательства). При этом – у него природно уникальный организм, с детства ультрапрофессиональное отношение к здоровью и дотошное внимание к каждой детали, помогающее его организму поддерживать идеальное состояние.

• Холанд начал играть в футбол, когда ему было пять лет. В том же возрасте он установил мировой рекорд по прыжкам в длину для своего возраста, который не побит до сих пор (1 метр и 63 сантиметра).

• У него хорошие гены. Отец – бывший футболист, игравший за «Ноттингем», «Лидс» и «Ман Сити». Мама – легкоатлетка и чемпионка Норвегии по семиборью (прыжок в длину и высоту, метание копья, толкание ядра, бег, бег с барьерами).

• Партнер по сборной и близкий друг отца Холанда Ян Оге Фьертофт недавно пошутил (или нет?), что Холанд был зачат в раздевалке: «А что вы еще ожидали от парня, который родился после нежностей двух профессиональных спортсменов в раздевалке «Лидса»?

• Холанд такой крепкий и универсальный еще и потому, что до четырнадцати лет занимался другими видами спорта: гандболом, лыжами, мини-гольфом, легкой атлетикой.

• Бывшие партнеры по молодежной команде рассказывали, что пока все играли в карты или бездельничали, Холанд читал статьи о том, как улучшить диету или сон.

• До 15 лет Холанд был одним из самых маленьких в команде. Но потом он резко вымахал. За 2015 год – на 11-12 сантиметров, за 2016 – на пять. К семнадцати годам у него уже было тело взрослого мужчины, но лицо ребенка, поэтому ему дали прозвище Manchild (мужчина-ребенок).

• Его первый тренер Инге Бернтсен рассказывает: «Это к лучшему, что он был маленьким. Когда ему было 11-12-13 лет, ему приходилось быть умным на поле, чтобы компенсировать недостаток в физике. Когда он вырос, игровой интеллект остался. Поэтому сейчас он так хорошо двигается и понимает игру».

• В 2017-м Холанд был высоким, но субтильным. Как раз тогда он перешел в «Мольде», который тренировал Сульшер. Тот заставлял Холанда много есть и регулярно качаться. А потом Сульшер рассказывал: «Да, он сильно набрал в весе, но это все мышцы. Мальчику было очень важно окрепнуть физически. Вместе с этим у него появилась уверенность в себе».

Торд Сальте, бывший одноклубник Холанда: «Он тогда набрал около 15 килограмм за первые шесть месяцев. Эрлинг рассказывал, что только он ужинал тремя порциями. Так он стал огромным, массивным монстром».

• Тот же первый тренер Бернтсен рассказывал о серьезном отношении Холанда ко сну. Товарищ Холанда говорил, что тот вечером надевает специальные очки, которые фильтруют синий цвет от телевизора и мобильника. Это положительно влияет на гормон сна (мелатонин), который помогает лучше спать и восстанавливать организм.

• Отец Холанда раскрыл диету сына. Оказывается, он полностью скопировал питание и режим Роналду: «Патрис Эвра как-то рассказал ему историю о том, что он обедал с Роналду, а у Криштиану была рыба, и больше ничего. Эрлинг сейчас пытается делать то же самое, потому что Роналду 34 года, а он все еще лучший, что показывает правильность его решений.

Диета Роналду предусматривает прием шести разных блюд в день – обычно это обязательно макароны и курица. И ни в одном из блюд не должно быть соли. Роналду пьет апельсиновый или ананасовый сок на завтрак. Кроме этого – только вода. Также Криштиану уделяет большое внимание сну – по восемь часов каждую ночь и короткий сон днем – после четвертого приема пищи».

Холанд сам рассказывал, что ориентируется на Криша: «Мне бы хотелось однажды встретиться с Роналду. Я хочу ему рассказать, что стал футболистом именно из-за него. Он всегда был для меня примером для подражания».

• В матче с «ПСЖ» Холанд пробежал 60 метров за 6,64 секунды. И чуть не побил мировой рекорд, установленный профессиональным легкоатлетам на этой дистанции (6,34 секунды). Свою скорость Холанд объясняет генетикой: «Моя мама занималась легкой атлетикой, да. Я думаю, скорость передалась мне от нее и от папы».