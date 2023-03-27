Лучшая команда Германии – автор самого странного тренерского увольнения сезона. Но вокруг этого масса интриг

«Бавария» идет на втором месте в чемпионате Германии, отставая от «Боруссии» на два очка. «Бавария» прошла «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Что было дальше – наступил перерыв на сборные, и «Бавария» внезапно рассталась с Юлианом Нагельсманом и назначила Томаса Тухеля. Для многих, как и для самого Нагельсмана, это решение клуба было полнейшей неожиданностью.

Нагельсман катался на лыжах, когда его уволили – для него это стало большим удивлением

Небольшое вступление. Нагельсман и «Бавария» тянулись друг к другу очень долго:

1. В 2016-м «Бавария» приглашала Нагельсмана поработать с командой U23. Тогда он отказался, потому что «Хоффенхайм» обещал место главного в основной команде.

2. 2018-й. Нагельсман думал, что следующим тренером «Баварии» после Юппа Хайнкеса станет именно он, и даже купил дом в Мюнхене. «Бавария» назначила Нико Ковача. Юлиан злился.

3. Наконец, апрель-2021 «Бавария» заполучила Нагельсмана, причем трансфер стал четвертым случаем в XXI веке, когда клуб переманил тренера у конкурента. Заодно «Бавария» заплатила за него «Лейпцигу» 25 млн евро – рекорд.

Изначально Хасан Салихамиджич позиционировал проект «Бавария» при Юлиане Нагельсмане» как долгосрочный. Я серьезно, вот цитата Салихамиджича: «Юлиан – классный тренер, но еще молодой. Он достиг определенных высот в других клубах, но ему нужно многому научиться, чтобы привести «Баварию» к большим победам. Среди руководителей клуба есть мнение, что ему нужно четыре года, чтобы выиграть с «Баварией» все. Я бы дал четыре. Но, повторюсь, «Бавария» рассчитывает на длительное сотрудничество с ним».

В итоге Нагельсман не проработал в «Баварии» и два года. Когда его уволили, он был в небольшом отпуске и катался на лыжах. Немецкие медиа говорили, что Нагельсман был удивлен и разочарован из-за этого. Интересно, что за два дня до увольнения тренера президент «Баварии» характеризовал его так:

«Юлиан прошел длинный путь. Он топ-тренер и доказал в противостоянии с «ПСЖ», что он превосходный тактик и стратег на высочайшем европейском уровне. Мы хотим построить значимый проект с ним и подписали контракт на пять лет. За эти полтора года прогресс очевиден. Юлиан здорово справляется».

Почему «Бавария» уволила Нагельсмана: плохая игра, недоверие игроков

Есть две причины для решения «Баварии». Первая – официальная, ее озвучивали руководители клуба.

• Спортивный директор Хасан Салихамиджич: «Спортивные причины – главное. Мы сели в понедельник и проанализировали ситуацию. С марта прошлого года проблемы возникали снова и снова. Были отдельные матчи, а потом наступали фазы».

• Генеральный директор Оливер Кан: «Нестабильность начала проявляться еще в прошлом сезоне – в матчах с «Вильярреалом», с гладбахской «Боруссией» в Кубке Германии. Эта команда способна проводить яркие матчи, но также порой показывает необъяснимую слабость.

Мы в очередной раз укрепили состав летом. У нас один из лучших составов в Европе. Но стабильность так и не появилась. Невозможно быть довольными результатами и игрой в начале второй части сезона. Мы выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – это не наш уровень. В какой-то момент пришлось принять решение».

• Президент «Баварии» Герберт Хайнер: «Он топ-тренер, но в конечном счете в спорте превыше всего результат. Игра с «Байером» вынудила руководство все обдумать. Конечно, у нас было длительное обсуждение, но в итоге мы с Каном и Салихамиджичем пришли к выводу, что нужно реагировать, чтобы не сорвались планы на сезон. Слава богу, мы до сих пор имеем шансы выиграть все три турнира».

Вторая причина увольнения – неофициальная. Она основана на плохих отношениях Нагельсмана с игроками. Немецкие медиа пишут, что против Нагельсмана и его методов работы были Мануль Нойер, Свен Ульрайх, Жоау Канселу. Джамал Мусиала, Садио Мане, Лерой Сане и Серж Гнабри. Но были и те, кто поддерживали Нагельсмана: Леон Горецка и Йозуа Киммих. Некоторые игроки заняли нейтральную позицию.

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В одном из первых интервью Томас Тухель посочувствовал Нагельсману после такого увольнения. Английские медиа пишут, что теперь Нагельсман может стать новым тренером «Тоттенхэма».

Текст: Илья Егоров

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press