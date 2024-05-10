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    • Есть показатель, по которому «Боруссия» значительно превосходит «Реал». Поможет ли это в финале?

    Есть показатель, по которому «Боруссия» значительно превосходит «Реал». Поможет ли это в финале?


    4.3
    Голосов: 3
    10.05.2024 13:00
    «Желтая стена», на которую так сложно попасть.

    Вот и завершились полуфиналы главного евротурнира. Футбольный мир узнал имена соперников по решающей стадии Лиги чемпионов. Попадание в финал «Реала» было ожидаемым, а вот «Боруссию» перед стартом соревнований никто в фавориты не записывал. Что, впрочем, не помешало Дортмунду выйти из сложнейшей группы, а затем в плей-офф последовательно выбить ПСВ, «Атлетико», ПСЖ и добраться до главного матча.

    «Реал» выглядит явным фаворитом финала, это очевидно. На стороне Мадрида множество факторов – индивидуальное мастерство игроков, опыт больших побед на международной арене, наконец, – тренерский гений Карло Анчелотти. Для «Боруссии» сам факт выхода в решающий раунд Лиги чемпионов уже можно считать огромным успехом. И все же согласитесь, что есть огромная разница между тем, чтобы добраться до финала и тем, чтобы выиграть его.

    Совокупная стоимость всех действующих игроков «Реала» – больше миллиарда евро, подсчитали аналитики Transfermarkt. Самый дорогой игрок команды, Джуд Беллингем, стоит 180 миллионов. Весь состав «Боруссии» – это примерно два с половиной Беллингема, если говорить о трансферной цене.

    На стороне «Реала» даже статистика. Мадрид обыгрывал Дортмунд 6 раз за всю историю, а уступил сопернику лишь трижды. Еще пять матчей завершились вничью.

    Но есть как минимум один важный критерий, по которому немецкий клуб опережает испанский. «Боруссия» превосходит «Реал» по средней посещаемости домашних матчей. Сразу же оговорюсь: ни один из футбольных клубов во всем мире не может сравниться с Дортмундом по этому показателю. В среднем на каждом домашнем матче команды этого сезона собирается чуть больше 81 тысячи зрителей. «Реал» занимает четвертое место в рейтинге самых посещаемых клубов планеты. Усредненный показатель Мадрида – 72 734 зрителя. Тоже очень солидный результат, но все же значительно меньше, чем у «шмелей».

    Когда мы говорим о невероятных фанатах «Боруссии», то вспоминаем, в первую очередь, «Желтую стену». Это самая большая фанатская трибуна со стоячими местами в Европе. Она вмещает 25 тысяч зрителей. Бывший тренер «Боруссии» Юрген Клопп признавался, что «Желтая стена» сводила его с ума. Он смотрел на эту трибуну и думал, что там находится по меньшей мере 150 тысяч человек.

    Такой эффект создается благодаря нескольким важным факторам, в том числе острому углу наклона, под которым располагаются стоячие места и отсутствию разделений на ярусы. Зрители, заполняющие фан-сектор в Дортмунде, образовывают настоящее черно-желтое море. Эта картина завораживает. Вот и фронтмен группы Sex Pistols Джонни Роттен был восхищен энергетикой «Желтой стены»: «Посмотрите на южную трибуну «Боруссии», – восторгался музыкант – Они весь матч стоят, поют и издают такой шум, что трибуна кажется глоткой ревущего монстра. Невероятно». Роттен, кстати, болеет за лондонский «Арсенал». В 2014-м Дортмунд на своем поле обыграл лондонцев в матче групповой стадии Лиги чемпионов – 2:0. Кажется, фактор домашних трибун в этом случае имел особое значение.

    «Желтая стена» появилась в 90-е годы прошлого века. Клуб провел реконструкцию домашней арены, «Вестфаленштадиона». Именно тогда на фанатской трибуне убрали сиденья. Впрочем, на матчах Лиги чемпионов по требованию УЕФА стоячие места заменяют на сидячие, временно возвращая пластиковые кресла. Вместимость «фанатки» сокращается с 25 до 16 тысяч, но и на таких играх самая активная трибуна «Боруссии» выглядит впечатляюще.

    За воротами на «Вестфаленштадионе» собираются совсем не безбашенные ультрас, а самые обычные любители футбола. «Желтая стена» объединяет представителей различных профессий – врачей, преподавателей, продавцов, строителей. На этой трибуне всегда много студентов и школьников. В среднем абонемент на фан-сектор стоит 229 евро. Получается примерно по 13 евро за матч – вполне посильная для болельщиков сумма. Но если вы окажетесь в Дортмунде и захотите попасть на «фанатку», готовьтесь к сложностям: зрительский спрос на эти места огромен. Люди записываются в очередь, чтобы купить билеты и ждут по 3-5 лет. Абонементы передают по наследству. Стать частью «Желтой стены» почти так же сложно, как выйти в финал Лиги чемпионов.

    Конечно, этот показатель – рекордная посещаемость домашних матчей – не повлияет на ход финала между «Боруссией» и «Реалом». Команды сыграют в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Встреча будет гостевой и для той, и для другой команды. Но все же своя «Желтая стена» у Дортмунда обязательно будет. Тысячи фанатов приедут в британскую столицу, чтобы поддержать своих любимцев в матче с самой титулованной командой в истории Лиги чемпионов. «Боруссия», окрыленная поддержкой своей многочисленной торсиды, в этом сезоне уже совершила маленькое футбольное чудо. Продолжит ли она «чудить» в финале? Скоро узнаем.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: IMAGO/osnapix / Hirnschal, Bernd Thissen, Irina R. Hipolito / Global look press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии (9)
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    JIEGEHDA
    1715319531
    Есть один фактор. Это фанаты. И про стадион БД пишут что заполняется. А то что матч будет проходить на Уэмбли не? То что билеты там не продают из разряда кто быстрее возьмёт. Каждому своё. Свои %. Что за бред
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    fakeid
    1715329957
    видел на ютубе типа репортаж с вестфалена. там какой-то форменный идиотизм с этими стоячими местами, постоянно откручивают-прикручивают сидения. и для этой работы привлекают фанатов, причём бесплатно. просто представьте, что каждую неделю нужно крутить 16 тысяч кресел. у нас бы такое не прокатило, у нас один раз прикрутили, затем приёмка, подпись ответственного и т.д. а тут хер пойми, как тебе прикрутит кресло человек со стороны. а если оно оторвётся, травма - кто будет виноват?
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    VPERDIV SPARTAK
    1715338512
    Реал круче
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    СпорЦмен
    1715340650
    Вообще насрать! Наших команд в ЛЧ нет. Я не слежу за турниром. Это всё равно, что считать чужие деньги.
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    Рыло свина
    1715348120
    у них 80 000 продают абониментов, билетов в сбободной продаже почти нет. гостевая квота остаётся. живут хорошо, намного уровень жизни выше!
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    vek410
    1715355887
    Название статьи: "Есть показатель, по которому «Боруссия» значительно превосходит «Реал». Поможет ли это в финале?" Сам показатель в статье: "Бабушка Матса Хуммельса готовит самые вкусные пирожки". Статья ради статьи
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    Cleaner
    1715363712
    Боруссия в чем то превосходит Реал??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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