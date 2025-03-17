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  • Трагедия 2002: как «Байер» упустил тройную корону и стал «Неверкузеном»

Трагедия 2002: как «Байер» упустил тройную корону и стал «Неверкузеном»

Леверкузенский “Байер” – один из самых известный футбольных клубов Германии. На сегодняшний день команда только раз в своей истории становилась чемпионом страны – в сезоне-2023/24.

Второе место в Бундеслиге «Байер» занимал 5 раз (сезоны 1996/97, 1998/1999, 1999/2000, 2001/02, 2010/11). Кубок Германии команда завоевывала дважды (1992/93, 2023/24), еще трижды выходила в финал (2001/02, 2008/09, 2019/20). В 2024 году “фармацевты” выиграли Суперкубок страны.

На европейской арене достижения “Байера” тоже с серебряным отливом. Победа в Кубке УЕФА случилась в сезоне-1987/88. Еще два раза команда выходила в финал престижных соревнований, но выиграть финалы не удавалось. Так случилось в Лиге чемпионов (2001/02) и Лиге Европы (2023/24).

Особо запомнился болельщикам леверкузенского клуба сезон 2001/2002. Тогда у “Байера” был уникальный шанс выиграть три трофея: Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Но вместо триумфального сезона получился оглушительный провал – команда осталась вообще без трофеев.

Как проиграли чемпионат Германии-2001/02

За три тура до окончания чемпионской гонки “Байер” лидировал с отрывом в 5 очков. Главным преследователем леверкузенцев была дортмундская “Боруссия”, которая одержала 2 победы в следующих 2 матчах. “Байер” же проиграл борющемуся за зону еврокубков “Вердеру” – 1:2, а затем уступил сражающемуся за право остаться в Бундеслиге “Нюрнбергу” – 0:1.

К заключительному туру “Байер” уже отставал от “Боруссии” на 1 очко. И хоть в 34-м туре была обыграна занявшая в итоге 4-е место “Герта” (2:1), конкуренты не дали себя обойти. “Боруссия” переиграла “Вердер” – 2:1, проигрывая по ходу встречи.

Дортмундская команда, ведомая 34-летним Маттиасом Заммером, стала чемпионом сезона-2001/02. Слабым утешением для “Байера” может служить то обстоятельство, что они обошли саму “Баварию”, занявшую третью строчку в таблице.

Остались без Кубка страны

11 мая 2002 г. состоялся финальный матч за Кубок Германии. Соперником “Байера” был “Шальке”. В полуфиналах “Байер” выиграл дополнительное время у “Кельна” (1:1, д. в. 3:1), “Шальке” также в дополнительное время выбил из турнира “Баварию” (0:0, д. в. 2:0)

В финальной игре леверкузенцы забили первыми. На 27-й минуте отличился Бербатов. На 45-й минуте Беме сравнял счет. Но вторую половину второго тайма “Байер” откровенно провалил, получив 3 мяча в свои ворота. На 67-й минуте за “Шальке” забил Агали, на 71-й – Меллер, на 85-й в воротах соперника “расписался” Санд. И хоть на 89-й минуте Кирстен сократил отставание в счете, уйти от поражения “Байеру” в тот день было не суждено. Итог – 2:4, “Шальке” забирает Кубок.

Поражение в финале ЛЧ

Выйти в финал Лиги чемпионов – лишь мечта для сотен клубов по всему миру. “Байеру” в сезоне-2001/02 это удалось. Это большое достижение для “фармацевтов” – как минимум, по той причине, что начинать борьбу за трофей команде пришлось с квалификационных матчей. По сумме двух игр “Байер” прошел “Црвену Звезду” (0:0 и 3:0).

Регламент того сезона предусматривал две групповые стадии, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Групповые этапы

В первом групповом раунде “Байер” занял 2-е место в группе F, в которой выступали также “Барселона”, “Лион” и “Фенербахче”. Будущий соперник леверкузенцев по финалу, мадридский “Реал”, выиграл группу A, соперничая с “Ромой”, “Локомотивом” и “Андерлехтом”.

Во втором групповом раунде “Байер” выиграл группу D, оставив за бортом 1/4 финала “Арсенал” и “Ювентус”, хоть и проиграл им крупно. Компанию “Байеру” в четвертьфинале составил “Депортиво”, занявший 2-е место в группе. “Реал” на этом этапе выиграл группу C, не проиграв ни разу в противостояниях с “Панатинаикосом”, “Спартой” и “Порту” (5 побед, 1 ничья).

Четвертьфинал и полуфинал

В 1/4 финала “Байер” по сумме двух матчей был сильнее “Ливерпуля” (0:1 и 4:2). Для определения сильнейшего в полуфинале “Манчестер Юнайтед” – “Байер” пришлось применять действовавшее тогда правило выездного гола. Обе встречи завершились вничью , но в Манчестере счет был 2:2, а в Леверкузене – 1:1. “Байер”, забивший больше голов на выезде, вышел в финал.

Во втором полуфинале «Реал» в испанском «Класико» одолел “Барселону” (2:0 и 1:1) и занял место в финале.

Финал ЛЧ-2001/2002

Финальный матч Лиги чемпионов состоялся 15 мая 2002 года в Глазго. Начался он с минуты молчания в память о выдающемся тренере Валерие Васильевиче Лобановском.

Явным фаворитом был “Реал”, но “Байер” дал бой сопернику. Команды долго не раскачивались. Уже на 8-й минуте Рауль забивает за “Реал”, подчеркивая более высокий класс команды из Мадрида. Лусио на 13-й минуте счет сравнивает. Однако в самом конце первого тайма Зидан вновь вывел «Королевский клуб» вперед. Как оказалось, этот гол стал победным – 2:1 в пользу «Реала».

“Байер” в той игре выглядел достойно, но класс «сливочных» взял верх. Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что на результат финальной игры ЛЧ повлияли неудачи «Байера» в чемпионате и Кубке страны, после которых команда надломилась психологически.

Больше не «вечно вторые»

После тройной неудачи 2002 года за командой закрепилось насмешливое прозвище “Неверкузен” или “Вицекузен”. Эти прозвища ассоциировались с названием города и статусом вечно вторых. “Never” по-английски – “никогда”, то есть “Никогдакузен”. В немецкой версии более подходящим прозвищем являлось “Вицекузен”, подразумевая статус вице-чемпиона для команды.

Хотя статус вице-чемпиона в Германии нужно еще суметь завоевать. К тому же, “Байер” не является лидером по занятым вторым местам в Бундеслиге за всю историю проведения чемпионатов Германии. Четыре команды чаще “Байера” становились вице-чемпионами страны: “Бавария” (11 раз), “Боруссия” Дортмунд (8), “Шальке” и “Вердер” (по 7 раз). “Байер” наряду с “Гамбургом” и “Кельном” 5 раз был вице-чемпионом Германии.

Блестяще проведя чемпионат-2023/24, не проиграв ни одной игры в Бундеслиге, леверкузенцы стали наконец-то чемпионами Германии. В 34 играх первенства “Байер” одержал 28 побед при 6 ничьих и разнице мячей 89:24, чем посрамил скептиков и фактически «аннулировал» свое обидное прозвище.

Наряду с успешным выступлением в Бундеслиге, сезон 2023/24 запомнится болельщикам “Байера” прекрасным (вплоть до финала) выступлением в Лиге Европы. Однако в финале второго по значимости еврокубкового турнира было болезненное поражение от “Аталанты” – 0:3.

Скрасить горечь сокрушительного поражения «Байер» смог уже через 3 дня. В финале Кубка Германии команда Хаби Алонсо обыграла «Кайзерслаутерн» (1:0) и оформила золотой дубль.

Германия. Бундеслига Байер
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Комментарии (1)
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BRO_football
1742207933
За тремя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. Хотели сразу всё, но не выиграли ничего.
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