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  • Боль «Баварии» в нескольких кадрах – кажется, клуб проиграет Бундеслигу впервые за 11 лет

Боль «Баварии» в нескольких кадрах – кажется, клуб проиграет Бундеслигу впервые за 11 лет

21 мая 2023, 14:48
2

«Бавария» накануне проиграла в домашнем матче 33-го тура Бундеслиги «Лейпцигу» (1:3). Это предпоследний тур чемпионата.

Теперь ситуация для «Баварии» близка к провалу. В лидеры по потерянным очкам вырвалась «Боруссия» Д. Ей нужно просто выиграть два оставшихся матча (против «Аугсбурга» и «Майнца») – и они чемпионы. Впервые с 2012 года. Все 11 последующих сезонов с тех пор остались за «Баварией».

Болельщики мюнхенцев стали покидать матч с «Лейпцигом» еще до финального свистка. Расстройству не было предела.

Руководители «Баварии» Хасан Салихамиджич и Оливер Кан, видимо, тоже мало верят в потери «Боруссии» в оставшихся играх.

А это главный тренер Томас Тухель после финального свистка.

После смены Юлиана Нагельсмана на Тухеля в марте «Бавария»

  • вылетела из Кубка Германии;
  • вылетела из Лиги чемпионов;
  • проиграет Бундеслигу впервые с сезона-2011/12?

Последний тур сезона – 27 мая. Все матчи начнутся в 16:30 мск. «Бавария» сыграет в гостях против «Кельна» с десятого места.

Скриншоты эфира «Матч ТВ»

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д
Комментарии (2)
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Таврида
1684673353
На лицах Салихамиджича и Кана прямо написано: "Какие же мы оба ослы..."
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Snek
1684693440
Ну что поменяли тренера, всё хорошо теперь?
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