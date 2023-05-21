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    • Боль «Баварии» в нескольких кадрах – кажется, клуб проиграет Бундеслигу впервые за 11 лет

    Боль «Баварии» в нескольких кадрах – кажется, клуб проиграет Бундеслигу впервые за 11 лет

    «Бавария» накануне проиграла в домашнем матче 33-го тура Бундеслиги «Лейпцигу» (1:3). Это предпоследний тур чемпионата.

    Теперь ситуация для «Баварии» близка к провалу. В лидеры по потерянным очкам вырвалась «Боруссия» Д. Ей нужно просто выиграть два оставшихся матча (против «Аугсбурга» и «Майнца») – и они чемпионы. Впервые с 2012 года. Все 11 последующих сезонов с тех пор остались за «Баварией».

    Болельщики мюнхенцев стали покидать матч с «Лейпцигом» еще до финального свистка. Расстройству не было предела.

    Руководители «Баварии» Хасан Салихамиджич и Оливер Кан, видимо, тоже мало верят в потери «Боруссии» в оставшихся играх.

    А это главный тренер Томас Тухель после финального свистка.

    После смены Юлиана Нагельсмана на Тухеля в марте «Бавария»

    • вылетела из Кубка Германии;
    • вылетела из Лиги чемпионов;
    • проиграет Бундеслигу впервые с сезона-2011/12?

    Последний тур сезона – 27 мая. Все матчи начнутся в 16:30 мск. «Бавария» сыграет в гостях против «Кельна» с десятого места.

    Скриншоты эфира «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1322

      Таврида 52 минуты назад

      На лицах Салихамиджича и Кана прямо написано: "Какие же мы оба ослы..."

      1
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      ...
      Рейтинг: +1002

      Riot Zero > Таврида 23 минуты назад

      Из-за этих ослов Бавария и проиграет этот сезон.

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