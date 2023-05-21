Боль «Баварии» в нескольких кадрах – кажется, клуб проиграет Бундеслигу впервые за 11 лет

«Бавария» накануне проиграла в домашнем матче 33-го тура Бундеслиги «Лейпцигу» (1:3). Это предпоследний тур чемпионата.

Теперь ситуация для «Баварии» близка к провалу. В лидеры по потерянным очкам вырвалась «Боруссия» Д. Ей нужно просто выиграть два оставшихся матча (против «Аугсбурга» и «Майнца») – и они чемпионы. Впервые с 2012 года. Все 11 последующих сезонов с тех пор остались за «Баварией».

Болельщики мюнхенцев стали покидать матч с «Лейпцигом» еще до финального свистка. Расстройству не было предела.

Руководители «Баварии» Хасан Салихамиджич и Оливер Кан, видимо, тоже мало верят в потери «Боруссии» в оставшихся играх.

А это главный тренер Томас Тухель после финального свистка.

После смены Юлиана Нагельсмана на Тухеля в марте «Бавария»

вылетела из Кубка Германии;

вылетела из Лиги чемпионов;

проиграет Бундеслигу впервые с сезона-2011/12?

Последний тур сезона – 27 мая. Все матчи начнутся в 16:30 мск. «Бавария» сыграет в гостях против «Кельна» с десятого места.

Скриншоты эфира «Матч ТВ»

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