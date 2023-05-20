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    • Фанаты битком заполнили стадион финала ЧМ-2006, чтобы проводить «Герту» из Бундеслиги: смотрим видео оттуда

    Фанаты битком заполнили стадион финала ЧМ-2006, чтобы проводить «Герту» из Бундеслиги: смотрим видео оттуда

    «Герта» провела последний домашний матч в сезоне Бундеслиги. В предпоследнем туре берлинцы сыграли вничью с «Бохумом» (1:1) и лишились шансов на сохранение прописки. Команда вылетела.

    Провальный сезон «Герты» не отвернул от команды болельщиков. Они битком наполнили более чем 70-тысячный «Олимпиаштадион», который принимал финал ЧМ-2006. Фанаты проводили клуб во вторую Бундеслигу красочным и шумным перфомансом. Проникаемся атмосферой с места событий.

    Для российской аудитории «Герта» этого сезона не была чужой командой. До весны ее возглавлял экс-динамовец Сандро Шварц, но перед концовкой его заменили на Пала Дардаи. Также в берлинском клубе Филип Уремович (экс-«Рубин») и Чидера Эджуке (принадлежит ЦСКА).

    «Герта» непрерывно выступала в первой Бундеслиге с 2013 года. При этом высший дивизион остается в Берлине: «Унион» наверху и перед последним туром претендует на попадание в Лигу чемпионов.

    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.05.2023 23:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2242

      Dr.Metal 1 час назад

      Вот пусть Эджцука в первой лиге поиграет

      0
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      Рейтинг: +48

      vaisboston > Dr.Metal 53 минуты назад

      В России будут так провожать фанаты из Премьер лиги в первую ?

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