Фанаты битком заполнили стадион финала ЧМ-2006, чтобы проводить «Герту» из Бундеслиги: смотрим видео оттуда

«Герта» провела последний домашний матч в сезоне Бундеслиги. В предпоследнем туре берлинцы сыграли вничью с «Бохумом» (1:1) и лишились шансов на сохранение прописки. Команда вылетела.

Провальный сезон «Герты» не отвернул от команды болельщиков. Они битком наполнили более чем 70-тысячный «Олимпиаштадион», который принимал финал ЧМ-2006. Фанаты проводили клуб во вторую Бундеслигу красочным и шумным перфомансом. Проникаемся атмосферой с места событий.

Для российской аудитории «Герта» этого сезона не была чужой командой. До весны ее возглавлял экс-динамовец Сандро Шварц, но перед концовкой его заменили на Пала Дардаи. Также в берлинском клубе Филип Уремович (экс-«Рубин») и Чидера Эджуке (принадлежит ЦСКА).

«Герта» непрерывно выступала в первой Бундеслиге с 2013 года. При этом высший дивизион остается в Берлине: «Унион» наверху и перед последним туром претендует на попадание в Лигу чемпионов.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press