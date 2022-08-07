Защитник «Боруссии» бил девушку в живот за две недели до родов: он оскорблял ее и просил стереть переписки с доказательствами

Футболисты часто не следят за своим имиджем и попадают в скандалы, поднимая руку на кого-то. Бывают и откровенно страшные ситуации. Например, та, в которую вляпался защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шульц.

Немецкие медиа пишут, что он пинал свою девушку в живот за две недели до родов.

Шульц бил и унижал девушку. Ее адвокат говорит, что так он хотел прервать ее беременность

События датированы 2020 годом. Главный источник информации – Bild (заблокирован на территории РФ). Вот что пишут:

• За две недели до рождения ребенка Шульц конфликтовал со своей девушкой. Результат – ссора и избиение девушки. Шульц ударил ее ногой в живот. В показаниях сказано: «Он обхватил девушку сзади и держал некоторое время. Затем – повалил на землю и несколько раз ударил обутой ногой». Адвокат девушки написал, что Шульц сделал это нарочно, чтобы прервать беременность.

Кстати, за два месяца до этого Шульц отправил ей письмо на электронную почту: «Мне жаль, что я продолжал бить тебя. Я выбросил твою серьгу на улицу после того, как угрожал тебе и толкнул тебя, хотя ты беременна. Я знаю, что это было неправильно. Я ударил тебя, потому что не знал, что делать».

• Заявление подано в суд Гамбурга. Показания собраны в 76-страничном томике. В нем есть слова нескольких свидетелей. Один из них – таксист, наблюдавший за конфликтом пары во время выполнения заказа.

• Доказательства – скриншоты из переписки Шульца и девушки в вотсапе. Вот пример (слова девушки отмечены жирным шрифтом):

– Кто дал тебе право душить меня, бросать на пол, кидать в меня зеркало? За что все это? Я вызываю полицию и собираюсь рассказать об этом.

– Дорогая, перестань. Успокойся. Хватит этой агрессии! Ты сама бросила в меня эту чертову чашку.

– Я бросила ее в пол, а не в тебя!

• Были сообщения, в которых девушка скидывала Шульцу фотографии с синяками и ссадинами. Один раз он ответил грустным селфи. Чуть позже написал: «Ненавижу себя за это».

• 31 марта 2020 года девушка отправила Шульцу сообщения: «Ты выгнал меня из дома!», «Ты ударил меня, когда я была голой в своем доме», «Ты оскорблял меня каждый день. Иногда ты делал это в компании друзей».

Ответ Шульца: «Я делал это, потому что мы ссорились и потому что у меня были неприятности. Это больше не повторится».

• Шульц просил бывшую девушку стереть переписку, чтобы избавиться от компрометирующих сообщений. Она не сделала это.

Сейчас у Шульца две дочери от бывших девушек. Последняя из них запустила расследование. В деле сказано, что Шульц плохо относился и к первой.

Клуб не был в курсе ситуации, полиция уже изъяла у Шульца телефон

«Боруссия» Д пока не в курсе ситуации. Еще клуб сообщил, что в ближайшее время свяжется с Шульцем и потребует объяснений по поводу серьезных обвинений. Вот строки из заявления:

«Нико отрицает выдвинутые уголовные обвинения. Он сообщил, что будет отстаивать свою невиновность в суде вместе с адвокатом. Он намерен настаивать на презумпции невиновности.

Эти обвинения, о которых клуб не знал до появившихся сообщений, сильно шокировали «Боруссию». Но клуб – это не место для разбирательств. Так как расследование только началось, мы не можем принимать юридически обоснованные решения в отношении трудового законодательства и дисциплинарные меры. Но мы можем сделать это, как только получим более подробную информацию».

Адвокат Шульца через несколько источников опроверг обвинения. Представитель прокуратуры Дортмунда Хеннер Крузе сказал, что в доме Шульца проведен обыск – у него изъяты телефон и другие электронные устройства. Если следствие докажет вину Шульца, то, по законам Германии, ему грозит 8-летний срок.

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, dpa, augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press