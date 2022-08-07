Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник «Боруссии» бил девушку в живот за две недели до родов: он оскорблял ее и просил стереть переписки с доказательствами

Защитник «Боруссии» бил девушку в живот за две недели до родов: он оскорблял ее и просил стереть переписки с доказательствами

7 августа 2022, 18:42
4

Футболисты часто не следят за своим имиджем и попадают в скандалы, поднимая руку на кого-то. Бывают и откровенно страшные ситуации. Например, та, в которую вляпался защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шульц.

Немецкие медиа пишут, что он пинал свою девушку в живот за две недели до родов.

Шульц бил и унижал девушку. Ее адвокат говорит, что так он хотел прервать ее беременность

События датированы 2020 годом. Главный источник информации – Bild (заблокирован на территории РФ). Вот что пишут:

• За две недели до рождения ребенка Шульц конфликтовал со своей девушкой. Результат – ссора и избиение девушки. Шульц ударил ее ногой в живот. В показаниях сказано: «Он обхватил девушку сзади и держал некоторое время. Затем – повалил на землю и несколько раз ударил обутой ногой». Адвокат девушки написал, что Шульц сделал это нарочно, чтобы прервать беременность.

Кстати, за два месяца до этого Шульц отправил ей письмо на электронную почту: «Мне жаль, что я продолжал бить тебя. Я выбросил твою серьгу на улицу после того, как угрожал тебе и толкнул тебя, хотя ты беременна. Я знаю, что это было неправильно. Я ударил тебя, потому что не знал, что делать».

• Заявление подано в суд Гамбурга. Показания собраны в 76-страничном томике. В нем есть слова нескольких свидетелей. Один из них – таксист, наблюдавший за конфликтом пары во время выполнения заказа.

• Доказательства – скриншоты из переписки Шульца и девушки в вотсапе. Вот пример (слова девушки отмечены жирным шрифтом):

– Кто дал тебе право душить меня, бросать на пол, кидать в меня зеркало? За что все это? Я вызываю полицию и собираюсь рассказать об этом.

– Дорогая, перестань. Успокойся. Хватит этой агрессии! Ты сама бросила в меня эту чертову чашку.

– Я бросила ее в пол, а не в тебя!

• Были сообщения, в которых девушка скидывала Шульцу фотографии с синяками и ссадинами. Один раз он ответил грустным селфи. Чуть позже написал: «Ненавижу себя за это».

• 31 марта 2020 года девушка отправила Шульцу сообщения: «Ты выгнал меня из дома!», «Ты ударил меня, когда я была голой в своем доме», «Ты оскорблял меня каждый день. Иногда ты делал это в компании друзей».

Ответ Шульца: «Я делал это, потому что мы ссорились и потому что у меня были неприятности. Это больше не повторится».

• Шульц просил бывшую девушку стереть переписку, чтобы избавиться от компрометирующих сообщений. Она не сделала это.

Сейчас у Шульца две дочери от бывших девушек. Последняя из них запустила расследование. В деле сказано, что Шульц плохо относился и к первой.

Клуб не был в курсе ситуации, полиция уже изъяла у Шульца телефон

«Боруссия» Д пока не в курсе ситуации. Еще клуб сообщил, что в ближайшее время свяжется с Шульцем и потребует объяснений по поводу серьезных обвинений. Вот строки из заявления:

«Нико отрицает выдвинутые уголовные обвинения. Он сообщил, что будет отстаивать свою невиновность в суде вместе с адвокатом. Он намерен настаивать на презумпции невиновности.

Эти обвинения, о которых клуб не знал до появившихся сообщений, сильно шокировали «Боруссию». Но клуб – это не место для разбирательств. Так как расследование только началось, мы не можем принимать юридически обоснованные решения в отношении трудового законодательства и дисциплинарные меры. Но мы можем сделать это, как только получим более подробную информацию».

Адвокат Шульца через несколько источников опроверг обвинения. Представитель прокуратуры Дортмунда Хеннер Крузе сказал, что в доме Шульца проведен обыск – у него изъяты телефон и другие электронные устройства. Если следствие докажет вину Шульца, то, по законам Германии, ему грозит 8-летний срок.

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, dpa, augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Шульц Нико
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
664
1659887399
Это скотство и нечеловеческое поведение. Подобно животному. Шульца самого нужно отпинать и опустить на тюремной параше.
Ответить
Enter2006
1659888688
Да какая разница, бросила она кружку в тебя или нет. Бить женщину, а ещё и беременную в живот, ты е бо бо вообще? И ещё есть такая вещь как презерватив, почитай что это такое, купи в аптеке или даже в супермаркете. Посадить чудака на букву "м".
Ответить
TOMSON
1659895837
Что в голове у этих людей? Есть знакомый, так он тоже с ноги по лицу свою подругу лупит. Уже и друзья все с ним из-за этого не общаются, а та никуда не ушла.
Ответить
Psih86
1659897436
Жаль его пахан не одел презик в своё время, вот теперь получайте этого не человека. За такое надо сажать на много лет, в камеру к петухам.
Ответить
Главные новости
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
4
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
22
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
10
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
12
Все новости
Все новости
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
Вчера, 17:59
6
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
31 августа
1
Известен новый клуб Ибрагимовича
31 августа
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+