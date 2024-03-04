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    Лучшие бомбардиры в истории Бундеслиги: Роберт Левандовски против Герда Мюллера и игрока по прозвищу «Пицца»


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    Голосов: 2
    04.03.2024 19:35
    Поговорим о великих немецких футболистах, перуанце, поляке и (неожиданно!) Лионеле Месси.

    Если вы любите качественный европейский футбол и кайфуете от сверх-результативных матчей, то просто не можете не восхищаться немецкой Бундеслигой. Высший дивизион чемпионата Германии – лидер среди топ-лиг Европы по среднему количеству голов за матч. Причем лидерство сохраняет давно и проявляет в этом завидную стабильность. В нынешнем сезоне, например, средняя результативность каждого матча Бундеслиги составляет более 3,5 голов за игру. В английской Премьер-лиге, которая занимает второе место в рейтинге, этот показатель составляет 3,11 гола. И даже Эрлинг Холанд, переехавший из Германии в Англию, не обеспечил АПЛ перевес в этой статистической битве. Бундеслига всегда славилась большим количеством ярких бомбардиров. Уже упомянутый Холанд вполне мог бы посоревноваться с легендами в голевом рейтинге. Но норвежец провел в дортмундской «Боруссии» всего два с половиной сезона и не попал даже в топ-150 лучших снайперов в истории Бундеслиги. Кто же лидирует в почетном списке? Вашему вниманию – десять главных голеадоров чемпионата Германии.

    10. Клаус Аллофс. Голы в Бундеслиге: 177

    Форвард на протяжении карьеры играл за три клуба Бундеслиги – «Фортуну», «Кельн» и «Вердер». Всегда много забивал. Самым результативным для него стал сезон 1984/85, когда немец забил в чемпионате 26 голов в 32 матчах.

    9. Дитер Мюллер. Голы в Бундеслиге: 177

    Мюллер забил столько же голов в Бундеслиге, сколько и Аллофс, но достиг этой планки за меньшее количество матчей. Дитер начинал футбольную карьеру под фамилией Кастер. И лишь в 1973 году, перейдя в «Кельн», юноша взял фамилию своего приемного отца. Став Мюллером, форвард принялся штамповать голы. В первом же сезоне наколотил в чемпионате 17 мячей, в следующем – уже 24. С «Кельном» футболист оформил золотой дубль в 1978-м – выиграл чемпионат и кубок Германии.

    8. Штефан Кунц. Голы в Бундеслиге: 179

    Выступал за 4 клуба Бундеслиги – «Бохум», «Юрдинген 05», «Кайзерслаутерн» и «Арминию». Дважды становился лучшим бомбардиров чемпионата (в сезоне 1985/86 забил 22 гола, в сезоне 1993/94 – 18 голов). Со сборной Германии выиграл золото чемпионата Европы в 1996-м.

    7. Ульф Кирстен. Голы в Бундеслиге: 182

    Семь лет играл за дрезденское «Динамо» в Оберлиге – чемпионате ГДР. Забил там 57 голов и лишь после этого в 1990-м году отправился на повышение – в Бундеслигу. На протяжении 12-ти сезонов был лидером атак леверкузенского «Байера». Кирстена часто сравнивали по манере игры с Гердом Мюллером. Ульф был похож на легендарного форварда телосложением. Оба невысокого роста, коренастые, с низким центром тяжести. Оба мастерски уходили от высоких защитников.

    6. Клаудио Писарро. Голы в Бундеслиге: 197

    Перуанский форвард на протяжении девяти лет оставался лучшим иностранным бомбардиром в истории Бундеслиги. Удерживал бы это почетное звание и дальше, если бы в Германию не перебрался польский волшебник Роберт Левандовски. Немецкие болельщики прозвали Писарро «Бомбардировщик с Анд», а еще – «Пицца» (по созвучию с фамилией – Pizarro). Он стал звездой в «Вердере», потом переехал в «Баварию», чтобы превратиться в суперзвезду. С командой из Мюнхена Писарро выиграл 17 трофеев, в том числе 6 раз стал чемпионом Германии и один раз – победителем Лиги чемпионов. Форварду не хватило всего трех голов для того, чтобы достичь красивой цифры в 200 голов, забитых в Бундеслиге.

    5. Манфред Бургсмюллер. Голы в Бундеслиге: 213

    Зато все бомбардиры из топ-5 этого рейтинга «пробили» отметку в две сотни голов. Бургсмюллеру для этого понадобилось провести в Бундеслиге почти четыре с половиной сотни матчей. Он играл за «Байер 05» (не путать с 04), «Боруссию Дортмунд», «Нюрнберг» и «Вердер». Больше всего забивал в Дортмунде – 135 голов в 224 матчах. Особенно преуспел в сезоне 1980/81, когда отличился 27 раз в 33 играх чемпионата.

    4. Юпп Хайнкес. Голы в Бундеслиге: 220

    Немец известен многим болельщикам как великий тренер, с успехом работавший в «Баварии» и «Реале». Но Хайнкес был еще и выдающимся футболистом. Блистал в 60-е и 70-е годы, выступая за «Боруссию Менхенгладбах» и «Ганновер». Очень много забивал. Самым результативным для него стал сезон 1973/74, когда Хайнкес забил в чемпионате 30 голов в 33 матчах.

    3. Клаус Фишер. Голы в Бундеслиге: 268

    Большую часть карьеры Фишер провел в «Шальке 04». За десять полных сезонов забил 226 голов. Он удерживает звание лучшего снайпера в истории клуба. Также играл за «Мюнхен 1860», «Кельн» и «Бохум».

    2. Роберт Левандовски. Голы в Бундеслиге: 312

    Приятно осознавать, что в списке лучших снайперов в истории Бундеслиги одну из лидирующих позиций занимает действующий игрок, блестящий бомбардир и выдающийся атлет Роберт Левандовски. Почти все участники рейтинга уже давно завершили профессиональную карьеру, так что поляк единственный «отдувается» за представителей своего игрового поколения. Левандовски показал себя настоящей голевой машиной еще в Дортмунде, а потом перешел в «Баварию» и там за 8 лет превратился из незаурядного игрока в гениального. Лучшим в его карьере стал сезон 2020/21, когда уроженец Варшавы забил 41 гол в Бундеслиге и побил рекорд Герда Мюллера, продержавшийся 49 лет.

    1. Герд Мюллер. Голы в Бундеслиге: 365

    Рекорд Мюллера по голам за сезон Левандовски превзошел, но обогнать немца по общему числу забитых мячей в чемпионате Германии не сумел. Герд Мюллер – символ немецкого футбола, без всяких преувеличений. Чемпион мира и Европы, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов, легенда «Баварии». В 1970-м году он получил главную индивидуальную награду мирового футбола – «Золотой мяч», дважды выигрывал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов.

    Мюллер долгое время удерживал рекорд по голам за один календарный год – в 1972-м нападающий забил 85 мячей. В 2012-м этот результат превзошел Лионель Месси.

    Лучшие бомбардиры в истории Бундеслиги (по данным Transfermarkt)
    Игрок Матчи Голы
    1. Герд Мюллер 427 365
    2. Роберт Левандовски 384 312
    3. Клаус Фишер 535 268
    4. Юпп Хайнкес 369 220
    5. Манфред Бургсмюллер 447 213
    6. Клаудио Писарро 490 197
    7. Ульф Кирстен 350 182
    8. Штефан Кунц 449 179
    9. Дитер Мюллер 303 177
    10. Клаус Аллофс 424 177

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Swen Pförtner, IMAGO/Eibner/Memmler, imago sportfotodienst, Andreas Gebert, imago sportfotodienst via www.im / Global look press
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