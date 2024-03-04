Поговорим о великих немецких футболистах, перуанце, поляке и (неожиданно!) Лионеле Месси.

Если вы любите качественный европейский футбол и кайфуете от сверх-результативных матчей, то просто не можете не восхищаться немецкой Бундеслигой. Высший дивизион чемпионата Германии – лидер среди топ-лиг Европы по среднему количеству голов за матч. Причем лидерство сохраняет давно и проявляет в этом завидную стабильность. В нынешнем сезоне, например, средняя результативность каждого матча Бундеслиги составляет более 3,5 голов за игру. В английской Премьер-лиге, которая занимает второе место в рейтинге, этот показатель составляет 3,11 гола. И даже Эрлинг Холанд, переехавший из Германии в Англию, не обеспечил АПЛ перевес в этой статистической битве. Бундеслига всегда славилась большим количеством ярких бомбардиров. Уже упомянутый Холанд вполне мог бы посоревноваться с легендами в голевом рейтинге. Но норвежец провел в дортмундской «Боруссии» всего два с половиной сезона и не попал даже в топ-150 лучших снайперов в истории Бундеслиги. Кто же лидирует в почетном списке? Вашему вниманию – десять главных голеадоров чемпионата Германии.

10. Клаус Аллофс. Голы в Бундеслиге: 177

Форвард на протяжении карьеры играл за три клуба Бундеслиги – «Фортуну», «Кельн» и «Вердер». Всегда много забивал. Самым результативным для него стал сезон 1984/85, когда немец забил в чемпионате 26 голов в 32 матчах.

9. Дитер Мюллер. Голы в Бундеслиге: 177

Мюллер забил столько же голов в Бундеслиге, сколько и Аллофс, но достиг этой планки за меньшее количество матчей. Дитер начинал футбольную карьеру под фамилией Кастер. И лишь в 1973 году, перейдя в «Кельн», юноша взял фамилию своего приемного отца. Став Мюллером, форвард принялся штамповать голы. В первом же сезоне наколотил в чемпионате 17 мячей, в следующем – уже 24. С «Кельном» футболист оформил золотой дубль в 1978-м – выиграл чемпионат и кубок Германии.

8. Штефан Кунц. Голы в Бундеслиге: 179

Выступал за 4 клуба Бундеслиги – «Бохум», «Юрдинген 05», «Кайзерслаутерн» и «Арминию». Дважды становился лучшим бомбардиров чемпионата (в сезоне 1985/86 забил 22 гола, в сезоне 1993/94 – 18 голов). Со сборной Германии выиграл золото чемпионата Европы в 1996-м.

7. Ульф Кирстен. Голы в Бундеслиге: 182

Семь лет играл за дрезденское «Динамо» в Оберлиге – чемпионате ГДР. Забил там 57 голов и лишь после этого в 1990-м году отправился на повышение – в Бундеслигу. На протяжении 12-ти сезонов был лидером атак леверкузенского «Байера». Кирстена часто сравнивали по манере игры с Гердом Мюллером. Ульф был похож на легендарного форварда телосложением. Оба невысокого роста, коренастые, с низким центром тяжести. Оба мастерски уходили от высоких защитников.

6. Клаудио Писарро. Голы в Бундеслиге: 197

Перуанский форвард на протяжении девяти лет оставался лучшим иностранным бомбардиром в истории Бундеслиги. Удерживал бы это почетное звание и дальше, если бы в Германию не перебрался польский волшебник Роберт Левандовски. Немецкие болельщики прозвали Писарро «Бомбардировщик с Анд», а еще – «Пицца» (по созвучию с фамилией – Pizarro). Он стал звездой в «Вердере», потом переехал в «Баварию», чтобы превратиться в суперзвезду. С командой из Мюнхена Писарро выиграл 17 трофеев, в том числе 6 раз стал чемпионом Германии и один раз – победителем Лиги чемпионов. Форварду не хватило всего трех голов для того, чтобы достичь красивой цифры в 200 голов, забитых в Бундеслиге.

5. Манфред Бургсмюллер. Голы в Бундеслиге: 213

Зато все бомбардиры из топ-5 этого рейтинга «пробили» отметку в две сотни голов. Бургсмюллеру для этого понадобилось провести в Бундеслиге почти четыре с половиной сотни матчей. Он играл за «Байер 05» (не путать с 04), «Боруссию Дортмунд», «Нюрнберг» и «Вердер». Больше всего забивал в Дортмунде – 135 голов в 224 матчах. Особенно преуспел в сезоне 1980/81, когда отличился 27 раз в 33 играх чемпионата.

4. Юпп Хайнкес. Голы в Бундеслиге: 220

Немец известен многим болельщикам как великий тренер, с успехом работавший в «Баварии» и «Реале». Но Хайнкес был еще и выдающимся футболистом. Блистал в 60-е и 70-е годы, выступая за «Боруссию Менхенгладбах» и «Ганновер». Очень много забивал. Самым результативным для него стал сезон 1973/74, когда Хайнкес забил в чемпионате 30 голов в 33 матчах.

3. Клаус Фишер. Голы в Бундеслиге: 268

Большую часть карьеры Фишер провел в «Шальке 04». За десять полных сезонов забил 226 голов. Он удерживает звание лучшего снайпера в истории клуба. Также играл за «Мюнхен 1860», «Кельн» и «Бохум».

2. Роберт Левандовски. Голы в Бундеслиге: 312

Приятно осознавать, что в списке лучших снайперов в истории Бундеслиги одну из лидирующих позиций занимает действующий игрок, блестящий бомбардир и выдающийся атлет Роберт Левандовски. Почти все участники рейтинга уже давно завершили профессиональную карьеру, так что поляк единственный «отдувается» за представителей своего игрового поколения. Левандовски показал себя настоящей голевой машиной еще в Дортмунде, а потом перешел в «Баварию» и там за 8 лет превратился из незаурядного игрока в гениального. Лучшим в его карьере стал сезон 2020/21, когда уроженец Варшавы забил 41 гол в Бундеслиге и побил рекорд Герда Мюллера, продержавшийся 49 лет.

1. Герд Мюллер. Голы в Бундеслиге: 365

Рекорд Мюллера по голам за сезон Левандовски превзошел, но обогнать немца по общему числу забитых мячей в чемпионате Германии не сумел. Герд Мюллер – символ немецкого футбола, без всяких преувеличений. Чемпион мира и Европы, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов, легенда «Баварии». В 1970-м году он получил главную индивидуальную награду мирового футбола – «Золотой мяч», дважды выигрывал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов.

Мюллер долгое время удерживал рекорд по голам за один календарный год – в 1972-м нападающий забил 85 мячей. В 2012-м этот результат превзошел Лионель Месси.