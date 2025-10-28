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Бундеслига 2026/2027
Команды
Падерборн
Новости
€ 33 млн
Падерборн - новости команды
Падерборн
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Бентелер-Арена
Сайт:
http://www.scpaderborn07.de
Тренер:
Ральф Кеттеман
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Боруссия Д» – «Падерборн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Боруссия Д» – «Падерборн»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
«Падерборн» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Падерборн» – «Фрайбург»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
«Майнц» – «Падерборн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Майнц» – «Падерборн»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
«Вольфсбург» вылетел из Бундеслиги после 29 сезонов в высшем дивизионе
26 мая
3
«Падерборн» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.95
24 мая
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Падерборн» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.10.28 11:25
Экс-игрок сборной Германии пожаловался, что в течение 10 лет не может избавиться от геморроя
2024.10.19 12:57
2
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
2023.12.06 22:33
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
2023.06.24 18:12
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
2023.02.02 15:11
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
2022.10.31 11:11
1
«Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»
2022.02.01 00:36
Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
2021.02.03 01:56
Бундеслига. «Боруссия» Д дома крупно уступила «Хоффенхайму», «Фортуна» вылетела и другие результаты
2020.06.27 18:50
3
Бундеслига. Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «РБ Лейпциг», «Бавария» выиграла у «Фрайбурга» и другие результаты
2020.06.20 18:50
Бундеслига. «Боруссия» Д вырвала победу над «Фортуной», «Айнтрахт» в гостях разгромил «Герту» и другие результаты
2020.06.13 18:25
1
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу над «Байером», «Лейпциг» упустил три очка в матче с «Падерборном» и другие результаты
2020.06.06 18:25
1
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Падерборн», у Санчо хет-трик
2020.05.31 20:52
Бундеслига. «Хоффенхайм» вдесятером победил «Кельн», «Шальке» с ноября не выигрывает в гостях и другие результаты
2020.05.27 23:25
3
Хавбек «Падерборна» Гясула установил рекорд Бундеслиги по количеству желтых карточек после 27 туров
2020.05.24 01:41
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Вольфсбург», «Байер» – «Боруссию» М и другие результаты
2020.05.23 18:27
2
Бундеслига. «Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби, «Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом» и другие результаты
2020.05.16 18:25
7
«Ливерпуль» имеет самый дорогой состав среди всех команд топ-чемпионатов
2020.03.16 17:53
6
В Бундеслиге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел защитник «Падерборна» Килиан
2020.03.14 01:29
Бундеслига. «Кельн» в гостях обыграл «Падерборн» и поднялся на десятое место
2020.03.07 00:17
Бундеслига. Дубль Коутиньо помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм», «Боруссия» Д победила «Фрайбург»
2020.02.29 19:47
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