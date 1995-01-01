Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    «Ливерпуль» имеет самый дорогой состав среди всех команд топ-чемпионатов

    Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список самых дорогих составов команд в топ-5 национальных лигах Европы.

    Рейтинг возглавил действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль», который обошел в списке «Манчестер Сити», «Барселону» и «Реал».

    При исследовании CIES брал в расчет стоимость 20 самых значительных игроков клубов, при этом их ценность определялась по специально разработанному Центром алгоритму. В итоге суммарная стоимость 20 самых ценных футболистов «Ливерпуля» составила 1,405 миллиарда евро. «Сити» занял в рейтинге второе место (1,361 миллиарда евро), «Барселона» – третье (1,17 миллиарда евро). В самом низу рейтинга разместился немецкий «Падеборн», его состав был оценен в 37 миллионов евро.

    • В чемпионате Англии «Ливерпуль» идет первым, имея 82 очка. Ближайший преследователь – «Манчестер Сити» – уступает 25 очков.
    • В настоящее время сезон в Англии приостановлен до 4 апреля в связи с пандемией коронавируса.

    Источник: Официальный сайт Международного центра спортивных исследований

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      KIENDJIN 2 часа назад

      УНИЖЕННЫЙ АТЛЕТИКО ДВАЖДЫ ЛУЗЕРПУЛЬ УЖЕ НЕКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +375

      elessar arnor > KIENDJIN 1 час назад

      смотреть на команды, которые сидят на попе в своей штрафной в ожидании чуда..лучше выберу Ливерпуль, который вылетел от Симеоне

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Динамо Тбилиси 81 > elessar arnor 1 час назад

      истина!!! Ливерпуль просто Космос!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +796

      Rus9I > KIENDJIN 1 час назад

      Странная постановка предложения.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      KIENDJIN > Rus9I 1 час назад

      школьнику сложно я понимать! Аха-аха)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75348
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru