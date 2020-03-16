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  • «Ливерпуль» имеет самый дорогой состав среди всех команд топ-чемпионатов

«Ливерпуль» имеет самый дорогой состав среди всех команд топ-чемпионатов

16 марта 2020, 17:53
6

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список самых дорогих составов команд в топ-5 национальных лигах Европы.

Рейтинг возглавил действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль», который обошел в списке «Манчестер Сити», «Барселону» и «Реал».

При исследовании CIES брал в расчет стоимость 20 самых значительных игроков клубов, при этом их ценность определялась по специально разработанному Центром алгоритму. В итоге суммарная стоимость 20 самых ценных футболистов «Ливерпуля» составила 1,405 миллиарда евро. «Сити» занял в рейтинге второе место (1,361 миллиарда евро), «Барселона» – третье (1,17 миллиарда евро). В самом низу рейтинга разместился немецкий «Падеборн», его состав был оценен в 37 миллионов евро.

  • В чемпионате Англии «Ливерпуль» идет первым, имея 82 очка. Ближайший преследователь – «Манчестер Сити» – уступает 25 очков.
  • В настоящее время сезон в Англии приостановлен до 4 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Источник: Официальный сайт Международного центра спортивных исследований
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Манчестер Сити Барселона Реал Падерборн
Комментарии (6)
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KIENDJIN
1584371068
УНИЖЕННЫЙ АТЛЕТИКО ДВАЖДЫ ЛУЗЕРПУЛЬ УЖЕ НЕКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ.
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BlackMurder
1584411784
Ливерпуль имеет несколько лет самых дырявых вратарей, это факт
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житель СПб
1584555163
А Зенит и др. команды РФЛ - где?!
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