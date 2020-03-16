«Ливерпуль» имеет самый дорогой состав среди всех команд топ-чемпионатов

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список самых дорогих составов команд в топ-5 национальных лигах Европы.

Рейтинг возглавил действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль», который обошел в списке «Манчестер Сити», «Барселону» и «Реал».

При исследовании CIES брал в расчет стоимость 20 самых значительных игроков клубов, при этом их ценность определялась по специально разработанному Центром алгоритму. В итоге суммарная стоимость 20 самых ценных футболистов «Ливерпуля» составила 1,405 миллиарда евро. «Сити» занял в рейтинге второе место (1,361 миллиарда евро), «Барселона» – третье (1,17 миллиарда евро). В самом низу рейтинга разместился немецкий «Падеборн», его состав был оценен в 37 миллионов евро.