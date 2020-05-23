Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Вольфсбург», «Байер» – «Боруссию» М и другие результаты

Дортмундская «Боруссия» в 27-м туре чемпионата Германии справилась с «Вольфсбургом». Команда Люсьена Фавра продолжает идти в таблице второй.

В другой встрече «Байер» одержал вторую победу на текущей неделе – леверкузенцы обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

Боруссия М – Байер – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Хаверц, 7; 1:1 – Тюрам, 52; 1:2 – Хаверц, 58 (с пенальти); 1:3 – Бендер, 81.

Вольфсбург – Боруссия Д – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Геррейру, 32; 0:2 – Хакими, 78.

Удаления: Клаус, 82 – нет.

Падерборн – Хоффенхайм – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сков, 4; 1:1 – Србени, 9.

Фрайбург – Вердер – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Битенкур, 19.

Удаления: нет – Баргфреде, 88 (вторая ж.к.).

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