Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Падерборн» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.83

28 октября 2025 11:59
Падерборн - Байер
29 окт. 2025, среда 20:00 | Германия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.83
Обе забьют
Сделать ставку

29 октября на «Бентелер-Арене» состоится матч второго раунда Кубка Германии, где «Падерборн» примет «Байер». Хозяева подходят к игре в отличной форме, но им предстоит испытание против одного из лидеров Бундеслиги.

«Падерборн»

Команда из Второй Бундеслиги показывает впечатляющие результаты – семь побед подряд, включая кубковую викторию над «Викторией Кeльн» (3:1). В последних пяти матчах «Падерборн» забил 12 голов и пропустил только 5. Команда играет ярко в атаке, делает ставку на скорость и вертикальные передачи. Особенно эффективно действует дома – четыре победы подряд и 10 забитых мячей.Однако против сильных соперников уровень защиты вызывает сомнения. При интенсивном прессинге соперника «Падерборн» часто допускает позиционные ошибки и теряет мяч при выходе из обороны. Тем не менее, команда уверенно использует стандарты и опасна при контратаках.

«Байер»

«Фармацевты» переживают насыщенный график, совмещая еврокубки и внутренние турниры. В последних пяти матчах команда забила 11 голов и пропустила столько же, что говорит о нестабильности в обороне. Недавняя победа над «Фрайбургом» (2:0) должна вернуть уверенность после разгромного поражения от ПСЖ (2:7).В нападении «Байер» по-прежнему один из самых мощных коллективов Германии – забивает в среднем 2.2 мяча за игру и отличился в 13 матчах подряд. Слабое место – оборона при фланговых атаках и стандартах. Но даже при плотном графике команда располагает глубоким составом, что позволяет варьировать тактику.

Факты о командах

«Падерборн»

  • 7 побед подряд во всех турнирах
  • В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних играх

«Байер»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 2.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • Пропускает в 8 из 10 последних встреч

Личные встречи
0% (0)
17% (1)
83% (5)
6
Забитых мячей
16
1
В среднем за матч
2.67
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Кубок, 1/8 финала
Байер
3 : 1
06.12.2023
Падерборн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Падерборн
1 : 4
19.01.2020
Байер
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
1 : 0
29.10.2019
Падерборн
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3 : 2
17.08.2019
Падерборн
Германия. Бундеслига, 24 тур
Падерборн
0 : 3
08.03.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
2 : 2
04.10.2014
Падерборн
Показать все

Прогноз на матч «Падерборн» – «Байер»

«Байер» является явным фаворитом, но «Падерборн» в текущей форме способен создать проблемы. Хозяева наверняка сделают ставку на быстрые контратаки и длинные передачи за спину защитникам. Гости же возьмут игру под контроль и постараются решить исход в первом тайме.Матч обещает быть результативным – обе команды активно атакуют и часто пропускают. С учeтом разницы в классе «Байер» должен пройти дальше, однако его оборонительные ошибки могут привести к голу соперника. Вероятен сценарий, где «фармацевты» выигрывают, но не всухую.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.83
  • Победа «Байера» – коэффициент 1.65

1.83
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Германия. Кубок Байер Падерборн
Другие прогнозы
28.10.2025
20:30
1.90
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче - Наполи
Обе забьют – да
28.10.2025
20:30
2.25
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт - Боруссия Д
Победа «Боруссии Дортмунд»
28.10.2025
20:30
1.90
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм - Гамбург
Обе забьют – да
28.10.2025
21:00
1.80
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Аль-Наср - Аль-Иттихад
Победа «Аль-Насра»
28.10.2025
22:45
1.82
Германия. Кубок, 2 раунд
Энерги - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпциг» и обе забьют – да
28.10.2025
22:45
1.88
Германия. Кубок, 2 раунд
Аугсбург - Бохум
Обе забьют – да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 