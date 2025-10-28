29 октября на «Бентелер-Арене» состоится матч второго раунда Кубка Германии, где «Падерборн» примет «Байер». Хозяева подходят к игре в отличной форме, но им предстоит испытание против одного из лидеров Бундеслиги.

«Падерборн»

Команда из Второй Бундеслиги показывает впечатляющие результаты – семь побед подряд, включая кубковую викторию над «Викторией Кeльн» (3:1). В последних пяти матчах «Падерборн» забил 12 голов и пропустил только 5. Команда играет ярко в атаке, делает ставку на скорость и вертикальные передачи. Особенно эффективно действует дома – четыре победы подряд и 10 забитых мячей.Однако против сильных соперников уровень защиты вызывает сомнения. При интенсивном прессинге соперника «Падерборн» часто допускает позиционные ошибки и теряет мяч при выходе из обороны. Тем не менее, команда уверенно использует стандарты и опасна при контратаках.

«Байер»

«Фармацевты» переживают насыщенный график, совмещая еврокубки и внутренние турниры. В последних пяти матчах команда забила 11 голов и пропустила столько же, что говорит о нестабильности в обороне. Недавняя победа над «Фрайбургом» (2:0) должна вернуть уверенность после разгромного поражения от ПСЖ (2:7).В нападении «Байер» по-прежнему один из самых мощных коллективов Германии – забивает в среднем 2.2 мяча за игру и отличился в 13 матчах подряд. Слабое место – оборона при фланговых атаках и стандартах. Но даже при плотном графике команда располагает глубоким составом, что позволяет варьировать тактику.

Факты о командах

«Падерборн»

7 побед подряд во всех турнирах

В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 последних матчах

Пропускает в 3 последних играх

«Байер»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 2.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 13 матчах подряд

Пропускает в 8 из 10 последних встреч

Прогноз на матч «Падерборн» – «Байер»

«Байер» является явным фаворитом, но «Падерборн» в текущей форме способен создать проблемы. Хозяева наверняка сделают ставку на быстрые контратаки и длинные передачи за спину защитникам. Гости же возьмут игру под контроль и постараются решить исход в первом тайме.Матч обещает быть результативным – обе команды активно атакуют и часто пропускают. С учeтом разницы в классе «Байер» должен пройти дальше, однако его оборонительные ошибки могут привести к голу соперника. Вероятен сценарий, где «фармацевты» выигрывают, но не всухую.

Рекомендованные ставки