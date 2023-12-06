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Расписание матчей
Германия. Кубок
Байер - Падерборн
Байер - Падерборн: обзор матча 06 декабря 2023
Байер
06.12.2023, среда, 20:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Падерборн
12'
В. Бонифаци
28'
Э. Паласиос
87'
П. Шик
83'
С. Клаас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Падерборн
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
П. Шик
Пас отдал
Ж. Фримпонг
87'
85'
Желтая карточка
Д. Кинсомби
83'
ГОЛ! 2:1!
С. Клаас
Пас отдал
Д. Кинсомби
Замена
Д. Та
️️️️
А. Адли
76'
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
75'
68'
Замена
С. Конте
️️️️
И. Анса
68'
Замена
С. Клаас
️️️️
Ф. Муслия
58'
Замена
Ф. Платте
️️️️
Ф. Бильбия
58'
Замена
А. Гримальди
️️️️
K. Klefisch
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
П. Хинкапе
46'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Ф. Вирц
45'
+3
44'
Желтая карточка
Ф. Бильбия
ГОЛ! 2:0!
Э. Паласиос
Пас отдал
Ж. Фримпонг
28'
21'
Замена
Я. Хойер
️️️️
М. Рор
Желтая карточка
П. Хинкапе
16'
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Й. Станишич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
(К)
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
(К)
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
31
Максимилиан Рор
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Падерборн
1
Арне Шульц
ВР
22
Яннис Хойер
ЦЗ
22
Mattes Hansen
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Коварж
22
Гримальдо
44
Станишич
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
25
Паласиос
8
Андрих
7
Вирц
22
Бонифаци
21
Адли
3-1-3-1-2
30
33
26
Муслиу
8
Кинсомби
31
Рор
24
Муслия
17
5
13
Бильбия
10
Анса
23
Обермайр
21
Адли
4
Та
4
Та
21
Адли
5
Хинкапе
12
Тапсоба
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
7
Вирц
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Вирц
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
31
Рор
22
Хойер
22
Хойер
31
Рор
24
Муслия
28
Клаас
28
Клаас
24
Муслия
10
Анса
31
Конте
31
Конте
10
Анса
17
39
Гримальди
39
Гримальди
17
13
Бильбия
36
Платте
36
Платте
13
Бильбия
Остались в запасе
Байер
Падерборн
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Арне Шульц
ВР
22
Mattes Hansen
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
22
Mattes Hansen
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Байер - Падерборн
1
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
5
11
Офсайды
4
3
Количество передач
742
393
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
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