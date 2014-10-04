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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Падерборн
Байер - Падерборн: обзор матча 04 октября 2014
Байер
04.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Падерборн
42'
Л. Бендер
90'
К. Беллараби
20'
С. Коч
87'
М. Штоппелькамп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Падерборн
90'
+3
Желтая карточка
Л. Рупп
ГОЛ! 2:2!
К. Беллараби
Пас отдал
Р. Крузе
90'
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Штоппелькамп
Замена
Р. Крузе
️️️️
Т. Едвай
82'
80'
Желтая карточка
Д. Брюкнер
79'
Замена
С. Кучке
️️️️
С. Коч
75'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Э. Качунга
72'
Красная карточка
М. Бакалорж
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Х. Чалханоглу
67'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Л. Бендер
63'
Желтая карточка
Х. Сон
53'
Желтая карточка
Л. Бендер
45'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бендер
42'
Желтая карточка
Т. Едвай
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Коч
Пас отдал
Л. Рупп
11'
Замена
М. Хайнлот
️️️️
Й. Веммер
6'
Желтая карточка
У. Хюнемайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лено
4
Едвай
7
Райнарц
21
Топрак
18
Венделл
8
Бендер
10
Чалханоглу
19
Хильберт
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-5-1
1
Крузе
34
Циглер
13
Штродьек
2
Хюнемайер
11
Веммер
10
Штоппелькамп
21
Брюкнер
6
Бакалорж
10
Рупп
30
Коч
10
Качунга
8
Бендер
21
Озтюнали
21
Озтюнали
8
Бендер
10
Чалханоглу
18
Дрмич
18
Дрмич
10
Чалханоглу
4
Едвай
10
Крузе
10
Крузе
4
Едвай
11
Веммер
17
Хайнлот
17
Хайнлот
11
Веммер
30
Коч
20
Кучке
20
Кучке
30
Коч
10
Качунга
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Качунга
Остались в запасе
Байер
Падерборн
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Байер - Падерборн
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
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