Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Байер - Падерборн
Байер - Падерборн: обзор матча 29 октября 2019
Байер
29.10.2019, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Падерборн
26'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Байер - Падерборн
Желтая карточка
М. Вайзер
70'
40'
Желтая карточка
К. Гясула
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
80
Каули
АП
10
Кай Прегер
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Падерборн
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Градецки
8
Бендер
15
Драгович
4
Та
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
10
Амири
38
Беллараби
31
Фолланд
27
Аларио
29
Хаверц
2-3-2-2
24
Хут
29
Коллинс
15
Килиан
10
Сабири
52
Гясула
21
Янс
80
Каули
18
Антви-Адджей
45
Мамба
10
Прегер
Остались в запасе
Байер
Падерборн
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Байер - Падерборн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Падерборн
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+