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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Байер
Падерборн - Байер: обзор матча 08 марта 2015
Падерборн
08.03.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Байер
73'
К. Пападопулос
84'
Х. Сон
90+3'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Байер
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Х. Сон
84'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кастро
78'
Замена
С. Рольфес
️️️️
К. Беллараби
Замена
С. Лакич
️️️️
М. Хайнлот
77'
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Пападопулос
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Й. Веммер
️️️️
С. Коч
70'
68'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Й. Дрмич
Замена
М. Бакалорж
️️️️
П. Циглер
65'
Желтая карточка
П. Циглер
61'
55'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Э. Спахич
36'
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
17
Альбан Меха
ПП
20
Стефан Кучке
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Срджан Лакич
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
3-2-4-1
1
Крузе
34
Циглер
13
Штродьек
2
Хюнемайер
3
Хартерц
17
Хайнлот
10
Штоппелькамп
30
Коч
10
Рупп
17
Меха
20
Кучке
4-2-2-2
1
Лено
7
Райнарц
4
Спахич
21
Топрак
18
Венделл
19
Хильберт
8
Кастро
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
18
Дрмич
30
Коч
11
Веммер
11
Веммер
30
Коч
34
Циглер
6
Бакалорж
6
Бакалорж
34
Циглер
17
Хайнлот
29
Лакич
29
Лакич
17
Хайнлот
4
Спахич
14
Пападопулос
14
Пападопулос
4
Спахич
38
Беллараби
6
Рольфес
6
Рольфес
38
Беллараби
18
Дрмич
8
Брандт
8
Брандт
18
Дрмич
Остались в запасе
Падерборн
Байер
33
Даниэль Люк
ВР
10
Элиас Качунга
ПВ
8
Марио Вранчич
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
10
Элиас Качунга
ПВ
8
Марио Вранчич
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Падерборн - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Бентелер-Арена
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