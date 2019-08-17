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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Падерборн
Байер - Падерборн: обзор матча 17 августа 2019
Байер
17.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Падерборн
10'
Л. Бэйли
19'
К. Хаверц
69'
К. Фолланд
15'
С. Михель
25'
Ш. Мамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Падерборн
Замена
Л. Аларио
️️️️
Л. Бэйли
88'
84'
Замена
Б. Золински
️️️️
М. Дрегер
72'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
К. Прегер
ГОЛ! 3:2!
К. Фолланд
Пас отдал
Венделл
69'
Желтая карточка
А. Драгович
62'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ю. Баумгартлингер
62'
61'
Замена
Каули
️️️️
Ш. Мамба
Замена
А. Драгович
️️️️
Л. Бендер
46'
Желтая карточка
Венделл
26'
25'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Мамба
ГОЛ! 2:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Ю. Баумгартлингер
19'
15'
ГОЛ! 1:1!
С. Михель
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
К. Фолланд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Падерборн
19
Себастьян Василиадис
ВР
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Падерборн
1
Михаэль Ратайчак
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
80
Каули
АП
31
Бен Золински
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
4-1-2-3
1
Градецки
18
Венделл
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
26
Демирбай
29
Хаверц
31
Фолланд
17
Бэйли
4-1-1-3
19
Василиадис
37
Дрегер
13
Штродьек
29
Коллинс
2
Хюнемайер
52
Гясула
18
Антви-Адджей
11
Михель
10
Прегер
45
Мамба
8
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
8
Бендер
14
Баумгартлингер
38
Беллараби
38
Беллараби
14
Баумгартлингер
17
Бэйли
27
Аларио
27
Аларио
17
Бэйли
45
Мамба
80
Каули
80
Каули
45
Мамба
10
Прегер
17
Хольтманн
17
Хольтманн
10
Прегер
37
Дрегер
31
Золински
31
Золински
37
Дрегер
Остались в запасе
Байер
Падерборн
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
1
Михаэль Ратайчак
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Остались в запасе
1
Михаэль Ратайчак
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Байер - Падерборн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
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