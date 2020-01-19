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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Байер
Падерборн - Байер: обзор матча 19 января 2020
Падерборн
19.01.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Байер
51'
Д. Србени
11'
К. Фолланд
14'
К. Фолланд
36'
Ю. Баумгартлингер
75'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Байер
90'
Желтая карточка
К. Хаверц
78'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Д. Синкгравен
75'
ГОЛ! 1:4!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Диаби
Желтая карточка
А. Сабири
73'
71'
Замена
Л. Аларио
️️️️
К. Беллараби
Замена
Ш. Мамба
️️️️
Д. Србени
66'
Замена
А. Сабири
️️️️
К. Гясула
60'
ГОЛ! 1:3!
Д. Србени
51'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Л. Янс
46'
36'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Баумгартлингер
Желтая карточка
К. Гясула
35'
Желтая карточка
С. Василиадис
22'
14'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Хаверц
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
М. Диаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-3-1-3
25
Цингерле
4
Шонлау
15
Килиан
37
Дрегер
21
Янс
52
Гясула
19
Василиадис
18
Антви-Адджей
11
Михель
10
Прегер
7
Србени
4-1-1-2-2
1
Градецки
8
Бендер
5
Бендер
4
Та
24
Синкгравен
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
31
Фолланд
29
Хаверц
21
Янс
17
Хольтманн
17
Хольтманн
21
Янс
52
Гясула
10
Сабири
10
Сабири
52
Гясула
7
Србени
45
Мамба
45
Мамба
7
Србени
24
Синкгравен
8
Вайзер
8
Вайзер
24
Синкгравен
38
Беллараби
27
Аларио
27
Аларио
38
Беллараби
Остались в запасе
Падерборн
Байер
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
10
Надим Амири
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Падерборн - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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