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    Падерборн арендовал Адеми у «Химок»

    Нападающий «Химок» Кемаль Адеми продолжит карьеру в Германии.

    «Падерборн» взял в аренду 26-летнего футболиста до конца сезона.

    • Рыночная стоимость швейцарца – 1,2 миллиона евро.
    • В составе «Химок» он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
    • Контракт Адеми с подмосковным клубом рассчитан до 2024 года.

    Глушаков, Мирзов, Адеми – в основе «Химок»; Смольников, Степанов, Гулиев сыграют у «Арсенала»

    Гилерме дисквалифицирован на два матча за удар шипами в область паха Адеми

    Набиуллин, Глушаков, Адеми – в основе «Химок» на игру с «Рубином»; Хван, Хакшабанович, Бакаев выйдут у казанцев

    Источник: твиттер «Химок»

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