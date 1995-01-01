Падерборн арендовал Адеми у «Химок»

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми продолжит карьеру в Германии.
«Падерборн» взял в аренду 26-летнего футболиста до конца сезона.
- Рыночная стоимость швейцарца – 1,2 миллиона евро.
- В составе «Химок» он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
- Контракт Адеми с подмосковным клубом рассчитан до 2024 года.
Глушаков, Мирзов, Адеми – в основе «Химок»; Смольников, Степанов, Гулиев сыграют у «Арсенала»
Гилерме дисквалифицирован на два матча за удар шипами в область паха Адеми
Набиуллин, Глушаков, Адеми – в основе «Химок» на игру с «Рубином»; Хван, Хакшабанович, Бакаев выйдут у казанцев