Адеми приостановит контракт с «Химками». Неделю назад он говорил, что останется в клубе

Нападающий Кемаль Адеми приостановит контракт с «Химками», сообщает «Чемпионат».

Футболист продолжит карьеру в Германии. Примечательно, что 9 августа он заявил, что принял решение остаться в «Химках»: «Я чувствую себя комфортно и спокойно в России. Мне всe нравится здесь».