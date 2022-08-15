Адеми приостановит контракт с «Химками». Неделю назад он говорил, что останется в клубе

Всё верно, пусть 3,14дарасы типа Садыгова и Терюшкова поймут что такое честь и достоинство. Если Юрана убрали - пусть всё катится в пердив.
Нападающий Кемаль Адеми приостановит контракт с «Химками», сообщает «Чемпионат».
Футболист продолжит карьеру в Германии. Примечательно, что 9 августа он заявил, что принял решение остаться в «Химках»: «Я чувствую себя комфортно и спокойно в России. Мне всe нравится здесь».
- Контракт Адеми с подмосковным клубом рассчитан до 2024 года.
- Концовку прошлого сезона он провел в аренде в «Падерборне».