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    Адеми приостановит контракт с «Химками». Неделю назад он говорил, что останется в клубе

    Нападающий Кемаль Адеми приостановит контракт с «Химками», сообщает «Чемпионат».

    Футболист продолжит карьеру в Германии. Примечательно, что 9 августа он заявил, что принял решение остаться в «Химках»: «Я чувствую себя комфортно и спокойно в России. Мне всe нравится здесь».

    • Контракт Адеми с подмосковным клубом рассчитан до 2024 года.
    • Концовку прошлого сезона он провел в аренде в «Падерборне».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4271

      Enter2006 5 минут назад

      Всё верно, пусть 3,14дарасы типа Садыгова и Терюшкова поймут что такое честь и достоинство. Если Юрана убрали - пусть всё катится в пердив.

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