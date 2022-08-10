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    Адеми: «Глушаков – легенда российского футбола»

    Нападающий «Химок» Кемаль Адеми считает своего капитана Дениса Глушакова легендой.

    — Как тебе игра с Денисом Глушаковым?

    — Чего-то нового про Дениса я не скажу. Мы играем с ним второй сезон. Конечно, это легенда российского футбола, которая много лет защищала честь «Спартака» и играла на чемпионате мира и Европы. Это один из самых известных игроков РПЛ.

    Может ли Денис вернуться в «Спартак»? А почему нет. Глушаков лидер нашей команды, но надо спросить его лично, хочет он этого или нет.

    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
    • В «Химках» игрок с 2020 года.
    • На счету Глушакова 57 матчей и 5 голов за сборную России.

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    Источник: Sport24

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