Адеми: «Глушаков – легенда российского футбола»

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми считает своего капитана Дениса Глушакова легендой.

— Как тебе игра с Денисом Глушаковым?

— Чего-то нового про Дениса я не скажу. Мы играем с ним второй сезон. Конечно, это легенда российского футбола, которая много лет защищала честь «Спартака» и играла на чемпионате мира и Европы. Это один из самых известных игроков РПЛ.

Может ли Денис вернуться в «Спартак»? А почему нет. Глушаков лидер нашей команды, но надо спросить его лично, хочет он этого или нет.