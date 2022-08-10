Адеми: «Глушаков – легенда российского футбола»

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми считает своего капитана Дениса Глушакова легендой.
— Как тебе игра с Денисом Глушаковым?
— Чего-то нового про Дениса я не скажу. Мы играем с ним второй сезон. Конечно, это легенда российского футбола, которая много лет защищала честь «Спартака» и играла на чемпионате мира и Европы. Это один из самых известных игроков РПЛ.
Может ли Денис вернуться в «Спартак»? А почему нет. Глушаков лидер нашей команды, но надо спросить его лично, хочет он этого или нет.
- Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
- В «Химках» игрок с 2020 года.
- На счету Глушакова 57 матчей и 5 голов за сборную России.
Источник: Sport24