Бундеслига. «Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби, «Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом» и другие результаты

«Боруссия» из Дортмунда в первом после карантинной паузы туре разгромила «Шальке» в рурском дерби. Победный мяч забил купленный зимой у «Зальцбурга» Эрлинг Холанд.

В другой встрече «Лейпциг» не справился с «Фрайбургом». «Герта» разгромила «Хоффенхайм».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

Аугсбург – Вольфсбург – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Штеффен, 43; 1:1 – Йедвай, 54; 1:2 – Гинчек, 90+1.

Боруссия Д – Шальке – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 29; 2:0 – Геррейро, 45; 3:0 – Азар, 48; 4:0 – Геррейро, 63.

Лейпциг – Фрайбург – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гульде, 34; 1:1 – Поульсен, 77.

Фортуна – Падерборн – 0:0

Хоффенхайм – Герта – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Акпогума, 58 (в свои ворота); 0:2 – Ибишевич, 60; 0:3 – Кунья, 74.

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