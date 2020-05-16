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  • Бундеслига. «Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби, «Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом» и другие результаты

Бундеслига. «Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби, «Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом» и другие результаты

16 мая 2020, 18:25
7

«Боруссия» из Дортмунда в первом после карантинной паузы туре разгромила «Шальке» в рурском дерби. Победный мяч забил купленный зимой у «Зальцбурга» Эрлинг Холанд.

В другой встрече «Лейпциг» не справился с «Фрайбургом». «Герта» разгромила «Хоффенхайм».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

Аугсбург – Вольфсбург – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Штеффен, 43; 1:1 – Йедвай, 54; 1:2 – Гинчек, 90+1.

Боруссия Д – Шальке – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 29; 2:0 – Геррейро, 45; 3:0 – Азар, 48; 4:0 – Геррейро, 63.

Лейпциг – Фрайбург – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гульде, 34; 1:1 – Поульсен, 77.

Фортуна – Падерборн – 0:0

Хоффенхайм – Герта – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Акпогума, 58 (в свои ворота); 0:2 – Ибишевич, 60; 0:3 – Кунья, 74.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Аугсбург Вольфсбург Боруссия Д Шальке-04 РБ Лейпциг Фрайбург Фортуна Падерборн Хоффенхайм Герта
Комментарии (7)
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MaxRnD
1589642994
Лейпциг в добавленное время отскочил стараниями ВАРа
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vladik12
1589643197
Сразу видно, кто на карантине пьянствовал, а кто работал.
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Serg919
1589643691
Всех с рестартом большого футбола! Надеюсь доиграют чемпионаты без очередных форс-мажорных обстоятельств! Ура, товарищи!
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Сильвербой
1589644569
Как бальзам на душу!!!
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Boeung777
1589657689
Ну наконец-то, пусть без зрителей, но всё-равно КАЙФ.
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zigbert
1589660294
Интрига в Бундеслиге сохраняется.
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ZENIT84,
1589661918
блин прочитал в русском дерби) 5 минут искал кто русский то )
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