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    Бундеслига. «Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби, «Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом» и другие результаты

    «Боруссия» из Дортмунда в первом после карантинной паузы туре разгромила «Шальке» в рурском дерби. Победный мяч забил купленный зимой у «Зальцбурга» Эрлинг Холанд.

    В другой встрече «Лейпциг» не справился с «Фрайбургом». «Герта» разгромила «Хоффенхайм».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    Аугсбург – Вольфсбург – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Штеффен, 43; 1:1 – Йедвай, 54; 1:2 – Гинчек, 90+1.

    Боруссия Д – Шальке – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 29; 2:0 – Геррейро, 45; 3:0 – Азар, 48; 4:0 – Геррейро, 63.

    Лейпциг – Фрайбург – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гульде, 34; 1:1 – Поульсен, 77.

    Фортуна – Падерборн – 0:0

    Хоффенхайм – Герта – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Акпогума, 58 (в свои ворота); 0:2 – Ибишевич, 60; 0:3 – Кунья, 74.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5992

      Сильвербой 30 минут назад

      Как бальзам на душу!!!

      1
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      Рейтинг: +189

      Serg919 45 минут назад

      Всех с рестартом большого футбола! Надеюсь доиграют чемпионаты без очередных форс-мажорных обстоятельств! Ура, товарищи!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3919

      vladik12 53 минуты назад

      Сразу видно, кто на карантине пьянствовал, а кто работал.

      2
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      Рейтинг: +38593

      MaxRnD 57 минут назад

      Лейпциг в добавленное время отскочил стараниями ВАРа

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