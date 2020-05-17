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Материалы

Боруссия - Шальке-04

16.05.2020, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 26 тур Боруссия - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2019/2020)
9 тур
26 октября, суббота 16:30 Шальке-04 0:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
31 тур
27 апреля, суббота 16:30 Боруссия 2:4 Шальке-04
14 тур
8 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
30 тур
15 апреля, воскресенье 16:30 Шальке-04 2:0 Боруссия
13 тур
25 ноября, суббота 17:30 Боруссия 4:4 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2016/2017)
26 тур
1 апреля, суббота 16:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
9 тур
29 октября, суббота 19:30 Боруссия 0:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
10 апреля, воскресенье 16:30 Шальке-04 2:2 Боруссия
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:30 Боруссия 3:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
23 тур
28 февраля, суббота 17:30 Боруссия 3:0 Шальке-04
6 тур
27 сентября, суббота 17:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
27 тур
25 марта, вторник 23:00 Боруссия 0:0 Шальке-04
10 тур
26 октября, суббота 17:30 Шальке-04 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
25 тур
9 марта, суббота 18:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
8 тур
20 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
14 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Боруссия
14 тур
26 ноября, суббота 18:30 Боруссия 2:0 Шальке-04
Суперкубок Германии 2011
Финал
23 июля, суббота 22:30 Шальке-04 0:0
(4:3)п		 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
21 тур
4 февраля, пятница 22:30 Боруссия 0:0 Шальке-04
4 тур
19 сентября, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
24 тур
26 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
7 тур
26 сентября, суббота 17:30 Боруссия 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
21 тур
20 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
4 тур
13 сентября, суббота 17:30 Боруссия 3:3 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
19 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Боруссия 2:3 Шальке-04
2 тур
18 августа, суббота 17:30 Шальке-04 4:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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