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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 16 мая 2020
Боруссия Д
16.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Шальке-04
29'
Э. Холанд
45'
Р. Геррейру
48'
Т. Азар
63'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Р. Геррейру
87'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Дауд
87'
87'
Замена
Т. Беккер
️️️️
Д. Кенни
86'
Желтая карточка
Р. Матондо
Замена
Д. Санчо
️️️️
Т. Азар
79'
76'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Л. Пищек
73'
73'
Замена
А. Шепф
️️️️
С. Сердар
Замена
Л. Балерди
️️️️
Т. Делэни
68'
ГОЛ! 4:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Э. Холанд
63'
Желтая карточка
Т. Делэни
53'
48'
Желтая карточка
С. Сане
ГОЛ! 3:0!
Т. Азар
Пас отдал
Ю. Брандт
48'
46'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Ж. Тодибо
46'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Б. Раман
ГОЛ! 2:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Ю. Брандт
45'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Т. Азар
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
3
Джонджо Кенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
21
Тобиас Рашль
АП
27
Марио Гетце
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
25
Аканджи
22
Геррейру
27
Делэни
2
Хакими
81
Дауд
8
Брандт
10
Рейна
9
Холанд
4-3-2-1
1
Шуберт
20
Тодибо
26
Сане
22
Настасич
5
Очипка
29
МакКенни
8
Сердар
3
Кенни
20
Калиджиури
77
Арит
14
Раман
Азар
19
Санчо
19
Санчо
Азар
22
Геррейру
29
Шмельцер
29
Шмельцер
22
Геррейру
27
Делэни
26
Балерди
26
Балерди
27
Делэни
81
Дауд
27
Гетце
27
Гетце
81
Дауд
9
Азар
9
Азар
14
Раман
39
Матондо
39
Матондо
14
Раман
8
Сердар
18
Шепф
18
Шепф
8
Сердар
20
Калиджиури
33
Миранда
33
Миранда
20
Калиджиури
3
Кенни
8
Беккер
8
Беккер
3
Кенни
20
Тодибо
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
20
Тодибо
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
21
Тобиас Рашль
АП
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Крис Фюрих
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Левент Мерджан
АП
1
Александр Нюбель
ВР
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
21
Тобиас Рашль
АП
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Крис Фюрих
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
Остались в запасе
22
Левент Мерджан
АП
1
Александр Нюбель
ВР
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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