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Фортуна - Падерборн

16.05.2020, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 26 тур Фортуна - Падерборн
Германия. Бундеслига (2019/2020)
9 тур
26 октября, суббота 16:30 Падерборн 2:0 Фортуна
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