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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Падерборн
Фортуна - Падерборн: обзор матча 16 мая 2020
Фортуна
16.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Падерборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Падерборн
90'
Желтая карточка
У. Хюнемайер
88'
Замена
Э. Эванс
️️️️
К. Антви-Адджей
Замена
С. Скрыбски
️️️️
К. Караман
79'
73'
Замена
Б. Золински
️️️️
Д. Србени
73'
Замена
А. Сабири
️️️️
К. Прегер
Замена
А. Бодзек
️️️️
В. Бериша
69'
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Соботтка
68'
63'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Д. Ястржембски
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
М. Зуттнер
61'
Желтая карточка
К. Караман
48'
46'
Замена
М. Риттер
️️️️
К. Гясула
31'
Желтая карточка
К. Гясула
Желтая карточка
К. Айхан
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
10
Кай Прегер
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
97
Келвин Офори
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Кастенмайер
23
Айхан
4
Хоффманн
29
Зуттнер
17
Гисельман
25
Циммерманн
27
Томми
31
Соботтка
23
Бериша
7
Штегер
19
Караман
4-3-2-1
25
Цингерле
37
Дрегер
4
Шонлау
2
Хюнемайер
29
Коллинс
19
Василиадис
52
Гясула
10
Прегер
18
Антви-Адджей
27
Ястржембски
7
Србени
19
Караман
7
Скрыбски
7
Скрыбски
19
Караман
31
Соботтка
27
Моралес
27
Моралес
31
Соботтка
23
Бериша
13
Бодзек
13
Бодзек
23
Бериша
29
Зуттнер
10
Хеннингс
10
Хеннингс
29
Зуттнер
27
Ястржембски
17
Хольтманн
17
Хольтманн
27
Ястржембски
10
Прегер
10
Сабири
10
Сабири
10
Прегер
18
Антви-Адджей
14
Эванс
14
Эванс
18
Антви-Адджей
52
Гясула
7
Риттер
7
Риттер
52
Гясула
7
Србени
31
Золински
31
Золински
7
Србени
Остались в запасе
Фортуна
Падерборн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
25
Занка
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
25
Занка
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Фортуна - Падерборн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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