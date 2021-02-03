Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал

Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал

3 февраля 2021, 01:56

«Байер» проиграл «Рот-Вайссу» в матче 1/8 финала Кубка Германии (1:2). Победный гол на 117-й минуте забил Симон Энгельманн.

Дортмундская «Боруссия» смогла победить «Падерборн» только в дополнительное время благодаря голу Холанда на 95-й минуте.

Кубок Германии. 1/8 финала

Рот-Вайсс – Байер – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: 0:1 – Бэйли, 105; 1:1 – Кефкир, 108; 2:1 – Энгельманн, 117.

Боруссия Д – Падерборн – 3:2 (2:0, 2:2, 3:2)

Голы: 1:0 – Джан, 6; 2:0 – Санчо, 16; 2:1 – Юставан, 79; 2:2 – Овусу (с пенальти), 90+8; 3:2 – Холанд, 95.

Хольштайн – Дармштадт – 2:1 (0:0, 1:1, 1:1, 7:6 – по пенальти)

Голы: 1:0 – Серра, 58; 1:1 – о Дурсун, 86.

Вердер – Гройтер Фюрт – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мовальд, 12; 2:0 – Агу, 73.

Календарь Кубка Германии

Результаты Кубка Германии

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Кубок Хольштайн Дармштадт Байер Рот-Вайсс Боруссия Д Падерборн Вердер Гройтер Фюрт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба
24 мая
Кубок Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» благодаря хет-трику Кейна (3:0) и взяла трофей в 21-й раз
23 мая
4
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
24 апреля
1
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
12 февраля
Кубок Германии. «Бавария» выбила «РБ Лейпциг» и стала последним полуфиналистом
12 февраля
Кубок Германии. «Байер» выбил дортмундскую «Боруссию»
2025.12.03 00:58
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Кельн» в гостях (4:1), Кейн сделал дубль
2025.10.30 00:38
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
Стал известен второй финалист Кубка Германии
2025.04.02 23:41
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
Кубок Германии. «Байер» вышел в полуфинал, с трудом обыграв клуб 2-го дивизиона
2025.02.06 01:34
Определились все четвертьфиналисты Кубка Германии
2024.12.05 01:51
Компани прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии
2024.12.04 09:10
Нойер извинился за удаление в игре с «Байером»
2024.12.04 08:05
1
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от «Байера», Кейн снова не выиграл трофей
2024.12.04 00:48
1
38-летний Нойер получил первую красную карточку в карьере
2024.12.03 23:47
1
Кубок Германии. «Байер» обыграл трехкратного чемпиона ГДР
2024.08.28 20:56
6
Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» начала сезон с разгрома клуба четвертого дивизиона
2024.08.17 20:51
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
2024.08.16 23:59
«Матч ТВ» вернул права на показ Кубка Германии: подробности
2024.08.09 15:00
4
Клубы Бундеслиги узнали соперников по 1-му раунду Кубка Германии
2024.06.02 14:45
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+