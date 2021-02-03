Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал

«Байер» проиграл «Рот-Вайссу» в матче 1/8 финала Кубка Германии (1:2). Победный гол на 117-й минуте забил Симон Энгельманн.
Дортмундская «Боруссия» смогла победить «Падерборн» только в дополнительное время благодаря голу Холанда на 95-й минуте.
Кубок Германии. 1/8 финала
Рот-Вайсс – Байер – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: 0:1 – Бэйли, 105; 1:1 – Кефкир, 108; 2:1 – Энгельманн, 117.
Боруссия Д – Падерборн – 3:2 (2:0, 2:2, 3:2)
Голы: 1:0 – Джан, 6; 2:0 – Санчо, 16; 2:1 – Юставан, 79; 2:2 – Овусу (с пенальти), 90+8; 3:2 – Холанд, 95.
Хольштайн – Дармштадт – 2:1 (0:0, 1:1, 1:1, 7:6 – по пенальти)
Голы: 1:0 – Серра, 58; 1:1 – о Дурсун, 86.
Вердер – Гройтер Фюрт – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мовальд, 12; 2:0 – Агу, 73.
Источник: Бомбардир.ру