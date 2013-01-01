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    Падерборн - результаты

    Город Падерборн
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт http://www.scpaderborn07.de
    Стадион Бентелер-Арена
    Турниры:
    Германия. Кубок (2022/2023)
    1/8 финала
    		31 января, вторник 20:00 Падерборн 1:2 Штутгарт
    1/16 финала
    		19 октября, среда 19:00 Падерборн 3:2
    (5:4)п         		Вердер
    1/32 финала
    		30 июля, суббота 16:30 Айнхайт Вернигероде 0:10 Падерборн
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