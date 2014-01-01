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Бундеслига 2026/2027
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Падерборн
Результаты
€ 33 млн
Падерборн - результаты матчей
Падерборн
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Бентелер-Арена
Сайт:
http://www.scpaderborn07.de
Тренер:
Ральф Кеттеман
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Германия. Кубок. 2008/2009
12.09 | 16:30
Боруссия Д
3 : 0
Падерборн
05.09 | 16:30
Падерборн
0 : 1
Фрайбург
29.08 | 16:30
Майнц
0 : 0
Падерборн
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