22 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» примет «Метц». Хозяева претендуют на еврокубки и демонстрируют отличную атакующую форму. Гости находятся на последнем месте и переживают катастрофический сезон.

«Ренн»

Бретонцы проводят уверенный сезон и претендуют на попадание в еврокубки. После 26 туров команда набрала 43 очка и занимает 7-е место, отставая от еврокубковой зоны на 4 очка. «Ренн» забивает в 6 последних матчах Лиги 1 и в 6 последних матчах чемпионата обязательно забивает. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустила всего 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Эстебан Леполь, на счету которого 14 голов в 29 матчах.

«Метц»

Лотарингцы переживают ужасный сезон и находятся на последнем месте. После 26 туров команда набрала 13 очков и занимает 18-е место, отставая от спасительной строчки на 12 очков. «Метц» проигрывает в 5 последних матчах Лиги 1 и пропускает в 5 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 14 (в среднем 2.80). Лучший бомбардир – Готье Эн, забивший 7 голов в 26 матчах.

Факты о командах:

«Ренн»

«Метц»

История личных встреч

«Ренн» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Метцем». Команда побеждает в 8 последних очных матчах и забивает в 13 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 28 ноября 2025 года «Ренн» на выезде обыграл «Метц» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Ренн» – «Метц»

«Ренн» находится в отличной форме: 12 голов за 5 матчей и всего 3 пропущенных. Команда стабильно забивает и надежно играет в обороне. Хозяева будут стремиться взять три очка для продолжения борьбы за еврокубки.

«Метц» выглядит обреченно: 5 поражений подряд, катастрофическая оборона (2.80 пропущенных за игру) и слабая атака. Гости уже практически лишились шансов на спасение и вряд ли смогут оказать сопротивление «Ренну» на его поле.

Учитывая форму команд, статистику личных встреч и колоссальную разницу в классе, «Ренн» обязан побеждать с комфортной разницей.

Рекомендованные ставки: