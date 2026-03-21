«Ренн» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.95

21 марта 2026 10:41
Ренн - Метц
22 мар. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 27 тур
1.95
Фора (-1.5) на «Ренн»
22 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» примет «Метц». Хозяева претендуют на еврокубки и демонстрируют отличную атакующую форму. Гости находятся на последнем месте и переживают катастрофический сезон.

«Ренн»

Бретонцы проводят уверенный сезон и претендуют на попадание в еврокубки. После 26 туров команда набрала 43 очка и занимает 7-е место, отставая от еврокубковой зоны на 4 очка. «Ренн» забивает в 6 последних матчах Лиги 1 и в 6 последних матчах чемпионата обязательно забивает. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустила всего 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Эстебан Леполь, на счету которого 14 голов в 29 матчах.

«Метц»

Лотарингцы переживают ужасный сезон и находятся на последнем месте. После 26 туров команда набрала 13 очков и занимает 18-е место, отставая от спасительной строчки на 12 очков. «Метц» проигрывает в 5 последних матчах Лиги 1 и пропускает в 5 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 14 (в среднем 2.80). Лучший бомбардир – Готье Эн, забивший 7 голов в 26 матчах.

Факты о командах:

«Ренн»

  • 7-е место в Лиге 1, 43 очка (в 4 очках от еврокубков)

  • Забивает в 6 последних матчах Лиги 1

  • В последних 5 играх: 2.40 забито, 0.60 пропущено

  • Лучший бомбардир – Эстебан Леполь (14 голов)

«Метц»

  • 18-е место в Лиге 1, 13 очков (зона вылета)

  • Проигрывает в 5 последних матчах Лиги 1

  • Пропускает в 5 последних матчах чемпионата

  • В последних 5 играх: 0.80 забито, 2.80 пропущено

  • Лучший бомбардир – Готье Эн (7 голов)

История личных встреч

«Ренн» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Метцем». Команда побеждает в 8 последних очных матчах и забивает в 13 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 28 ноября 2025 года «Ренн» на выезде обыграл «Метц» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Ренн» – «Метц»

«Ренн» находится в отличной форме: 12 голов за 5 матчей и всего 3 пропущенных. Команда стабильно забивает и надежно играет в обороне. Хозяева будут стремиться взять три очка для продолжения борьбы за еврокубки.

«Метц» выглядит обреченно: 5 поражений подряд, катастрофическая оборона (2.80 пропущенных за игру) и слабая атака. Гости уже практически лишились шансов на спасение и вряд ли смогут оказать сопротивление «Ренну» на его поле.

Учитывая форму команд, статистику личных встреч и колоссальную разницу в классе, «Ренн» обязан побеждать с комфортной разницей.

Рекомендованные ставки:

  • Фора (-1.5) на «Ренн» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Ренна» больше 2.5

1.95
Фора (-1.5) на «Ренн»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Метц Ренн
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
