  • «Ланс» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Ланс» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Вчера, 16:02
Ланс
08.03.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 0
Завершен
Метц
44' С. Абдулхамид 46' Ф. Товен 52' А. Айдара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
19
Абдалла Сима
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
38
Садибу Сане
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
12
Альфа Туре
ОП
33
Believe Munongo
ЦП
8
Бубакар Траоре
ЦП
30
Хабиб Диалло
(К) ЦФ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
39
Oscar Lenne
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
18
Fodé Sylla
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
38
Райан Фофана
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
34
Erawan Garnier
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
15
Терри Йегбе
ЦЗ
4
Urie-Michel Mboula
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
20
Жесси Деменге
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
7
Георгий Цитаишвили
ПВ
10
Готье Эйн
ЦФ
34
N. Mbala
ЦФ
3-2-3-2
40
Риссе
4
Челик
25
Ганиу
20
Сарр
14
Удоль
23
Абдулхамид
8
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
11
Эдуард
19
Сима
4-2-2-2
1
Фишер
70
Сарр
38
Сане
2
Колен
97
Балло-Туре
5
Гбамен
12
Туре
33
8
Траоре
11
Квилитая
30
Диалло
4
Челик
21
Айдара
21
Айдара
4
Челик
8
Сангаре
5
Булатович
5
Булатович
8
Сангаре
19
Сима
26
Бермон
26
Бермон
19
Сима
11
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
11
Эдуард
10
Товен
7
Сотока
7
Сотока
10
Товен
97
Балло-Туре
4
4
97
Балло-Туре
8
Траоре
20
Деменге
20
Деменге
8
Траоре
70
Сарр
7
Цитаишвили
7
Цитаишвили
70
Сарр
11
Квилитая
10
Эйн
10
Эйн
11
Квилитая
33
34
34
33
Ланс
Метц
16
Матье Горжелен
ВР
39
Oscar Lenne
ЦЗ
18
Fodé Sylla
ЦП
34
Erawan Garnier
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
40
Усман Ба
ВР
15
Терри Йегбе
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
Главный тренер
Ласло Болони
Ланс
Точно не сыграют
Рубен Агилар
ПЗ
Киллиан Антонио
ЦЗ
Самсон Байду
ЦЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Артур Масуаку
ЛЗ
Уэсли Саид
ЦФ
Метц
Точно не сыграют
Joseph Mangondo
ЦФ
Бенджамин Стамбули
ОП
Pape Sy
ВР
Люка Миша
ЛВ
Cléo Mélières
ЦЗ
Статистика матча Ланс - Метц
3
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
17
Офсайды
3
1
Количество передач
487
469
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3.22
0.4
xGP (предотвращенные голы)
-1.01
-1.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Метца», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс»«Метц»

«Ланс» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Метц Ланс
