08.03.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-3-2
40
Риссе
4
Челик
25
Ганиу
20
Сарр
14
Удоль
23
Абдулхамид
8
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
11
Эдуард
19
Сима
4-2-2-2
1
Фишер
70
Сарр
38
Сане
2
Колен
97
Балло-Туре
5
Гбамен
12
Туре
33
8
Траоре
11
Квилитая
30
Диалло
4
Челик
21
Айдара
21
Айдара
4
Челик
8
Сангаре
5
Булатович
5
Булатович
8
Сангаре
19
Сима
26
Бермон
26
Бермон
19
Сима
11
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
11
Эдуард
10
Товен
7
Сотока
7
Сотока
10
Товен
97
Балло-Туре
4
4
97
Балло-Туре
8
Траоре
20
Деменге
20
Деменге
8
Траоре
70
Сарр
7
Цитаишвили
7
Цитаишвили
70
Сарр
11
Квилитая
10
Эйн
10
Эйн
11
Квилитая
33
34
34
33
Остались в запасе
Ланс
Метц
16
Матье Горжелен
ВР
39
Oscar Lenne
ЦЗ
18
Fodé Sylla
ЦП
34
Erawan Garnier
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
40
Усман Ба
ВР
15
Терри Йегбе
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
39
Oscar Lenne
ЦЗ
18
Fodé Sylla
ЦП
34
Erawan Garnier
ЦФ
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
15
Терри Йегбе
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Ланс - Метц
3
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
17
Офсайды
3
1
Количество передач
487
469
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3.22
0.4
xGP (предотвращенные голы)
-1.01
-1.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Метца», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Метц»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»