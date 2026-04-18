«Метц» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 2.08

18 апреля 2026 9:30
Метц - Париж
19 апр. 2026, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 30 тур
2.08
Победа «Парижа»
19 апреля в рамках 30-го тура французской Лиги 1 «Метц» на своeм поле примет «Париж». Хозяева находятся в зоне вылета и не могут выиграть уже 14 матчей, а гости набрали отличный ход и не проигрывают 7 встреч. «Париж» является явным фаворитом.

«Метц»

Хозяева переживают настоящий кошмар. Четырнадцать матчей без побед, 18-е место в таблице – всe идeт к вылету. Оборона катастрофическая: 2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. В атаке тоже швах – 0.8 гола за игру. В личных встречах с «Парижем» у «Метца» есть небольшая надежда: 5 из 7 последних матчей без поражений и забивают в 13 последних очных встречах. Но в нынешней форме это вряд ли поможет. В последней игре «Метц» проиграл «Марселю» (1:3) и продолжает свою ужасную серию.

«Париж»

Гости подходят к этому матчу в отличной форме. Семь матчей без поражений, а в последних 5 играх они забивают 1.8 гола в среднем. В атаке порядок – забивают в 3 последних матчах. Оборона выглядит надeжно – 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Метцем» у «Парижа» тоже всe неплохо: забивают в 5 последних очных матчах. В последней игре «Париж» разгромил «Монако» (4:1) и продолжает свою беспроигрышную серию.

Факты о командах

«Метц»

  • Четырнадцать матчей без побед – команда в глубочайшем кризисе
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 0.80 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей с «Парижем»
  • Забивает в 13 последних очных встречах

«Париж»

  • Семь матчей без поражений – отличная форма
  • В среднем: 1.80 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних очных матчах с «Метцем»
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Борется за место в середине таблицы

Прогноз на матч «Метц» – «Париж»

«Метц» в ужасной форме: 14 матчей без побед, катастрофическая оборона. «Париж» – полная противоположность: 7 матчей без поражений и стабильные голы. Да, у «Метца» есть неплохая статистика личных встреч, но в нынешнем состоянии это вряд ли поможет. Гости должны побеждать и продолжать свою беспроигрышную серию. Хозяева могут забить – они забивают в 13 последних очных встречах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Парижа» – коэффициент 2.08
  • Обе забьют – да

Автор: Гроховский Сергей
Другие прогнозы
18.04.2026
16:00
2.30
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Каспий - Кайрат
Обе забьют – да
18.04.2026
16:00
2.17
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе - Парма
Победа «Удинезе»
18.04.2026
16:30
2.45
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм - Боруссия Д
Победа «Боруссии Д»
18.04.2026
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер - Гамбург
Обе забьют – да
18.04.2026
17:00
2.00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин - Акрон
Победа «Рубина»
18.04.2026
17:00
1.55
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Родина - Волга
Победа «Родины»
