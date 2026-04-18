19 апреля в рамках 30-го тура французской Лиги 1 «Метц» на своeм поле примет «Париж». Хозяева находятся в зоне вылета и не могут выиграть уже 14 матчей, а гости набрали отличный ход и не проигрывают 7 встреч. «Париж» является явным фаворитом.

«Метц»

Хозяева переживают настоящий кошмар. Четырнадцать матчей без побед, 18-е место в таблице – всe идeт к вылету. Оборона катастрофическая: 2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр. В атаке тоже швах – 0.8 гола за игру. В личных встречах с «Парижем» у «Метца» есть небольшая надежда: 5 из 7 последних матчей без поражений и забивают в 13 последних очных встречах. Но в нынешней форме это вряд ли поможет. В последней игре «Метц» проиграл «Марселю» (1:3) и продолжает свою ужасную серию.

«Париж»

Гости подходят к этому матчу в отличной форме. Семь матчей без поражений, а в последних 5 играх они забивают 1.8 гола в среднем. В атаке порядок – забивают в 3 последних матчах. Оборона выглядит надeжно – 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Метцем» у «Парижа» тоже всe неплохо: забивают в 5 последних очных матчах. В последней игре «Париж» разгромил «Монако» (4:1) и продолжает свою беспроигрышную серию.

Факты о командах

«Метц»

«Париж»

Прогноз на матч «Метц» – «Париж»

«Метц» в ужасной форме: 14 матчей без побед, катастрофическая оборона. «Париж» – полная противоположность: 7 матчей без поражений и стабильные голы. Да, у «Метца» есть неплохая статистика личных встреч, но в нынешнем состоянии это вряд ли поможет. Гости должны побеждать и продолжать свою беспроигрышную серию. Хозяева могут забить – они забивают в 13 последних очных встречах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки.

