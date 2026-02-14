Введите ваш ник на сайте
«Метц» – «Осер»: прогноз на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.66

14 февраля 2026 14:39
Метц - Осер
15 февр. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.66
Тотал матча меньше 2,5 голов
Сделать ставку

15 февраля 2026 года в 19:15 состоится поединок 22-го тура чемпионата Франции. «Метц» и «Осер» проведут матч из рубрики «за шесть очков». Обе команды «претендуют» на вылет в Лигу 2.

«Метц»

«Метц» прервал основательно затянувшуюся серию поражений, отстояв ничью в матче с переживающим очередной кризис «Лиллем». Впрочем, даже это не помогло «темно-бордовым» выбраться с последней строчки Лиги 1. «Метц» был одним из аутсайдеров до старта кампании и, к сожалению, оправдывает свой печальный статус.

Последние три игры:

  • Метц – Лилль 0:0
  • Анже – Метц 1:0
  • Метц – Лион 2:5

«Осер»

Некогда славные «бургундцы» болтаются в зоне стыковых матчей и аж на 8 очков отстают от спасительной 15-й строчке, где совершенно неожиданно расположился «Париж».

Команда Кристофа Пелиссье знатно паркует автобусы в своей штрафной и не особо задумывается о позиционных атаках. Штука в том, что за последние пять туров «Осер» не сподобился организовать ни одного (!) гола в ворота соперников. С таким уровнем «героизма» крайне проблематично рассчитывать на великие свершения.

Последние три игры:

  • Осер – Париж 0:0
  • Тулуза – Осер 0:0
  • Осер – ПСЖ 0:1

Очные встречи

  • Осер – Метц 3:1
  • Осер – Метц 0:0
  • Метц – Осер 0:1

Прогноз на матч «Метц» – «Осер»

Битва двух записных аутсайдеров в которой нельзя проигрывать ни хозяевам, ни гостям. Такой расклад дает повод задуматься о том, что едва ли кто-то побежит вперед с шашкой наголо. Полагаем, нас ждет не самый результативный поединок. Если же выбирать сторону, то больше склоняемся к победе гостей.

Прогноз: тотал матча меньше 2,5 голов, коэффициент – 1,66. Прогноз на счет – 0:0/0:1.

1.66
Тотал матча меньше 2,5 голов
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Осер Метц
18+
