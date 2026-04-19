19.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Метц
4-5-1
61
Сиссе
4
Мбула
59
Йегбе
38
Сане
39
Куао
34
Мбала
10
Эн
5
Гбамен
7
Цитаишвили
20
Деменге
30
Диалло
3-2-1-2-2
16
6
Отавио
42
Коппола
31
Шергуи
14
Траоре
28
де Смет
23
Матондо
10
Кеббаль
24
Колеошо
7
36
Иммобиле
30
Диалло
11
Квилитая
11
Квилитая
30
Диалло
20
Деменге
21
Стамбули
21
Стамбули
20
Деменге
28
де Смет
19
Санги
19
Санги
28
де Смет
14
Траоре
17
Камара
17
Камара
14
Траоре
7
4
Марчетти
4
Марчетти
7
24
Колеошо
13
Кафаро
13
Кафаро
24
Колеошо
36
Иммобиле
9
Геббельс
9
Геббельс
36
Иммобиле
Остались в запасе
Метц
Париж
19
Лука Мишаль
ЦФ
1
Джонатан Фишер
ВР
12
Альфа Туре
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
35
Кевин Трапп
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
18
Маршал Манетси
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
19
Лука Мишаль
ЦФ
1
Джонатан Фишер
ВР
12
Альфа Туре
ЦП
Остались в запасе
35
Кевин Трапп
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
18
Маршал Манетси
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Метц - Париж
2
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
504
488
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Парижа», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Париж»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»