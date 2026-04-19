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  • «Метц» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Метц» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 17:05
Метц
19.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 3
Завершен
Париж
31' Г. Квилитая
21' A. Gory 69' Отавио 89' И. Кеббаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Метц
61
Паписс-Демба Сиссе
ВР
4
Юри-Мишель Мбула
ЛЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
38
Садибу Сане
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
20
Жесси Деменге
ЦП
34
Натан Мбала
ЦП
10
Готье Эн
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦП
7
Георгий Цитаишвили
ЦП
30
Хабиб Диалло
(К) ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
23
Руди Матондо
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
24
Лука Колеошо
ЛВ
36
Чиро Иммобиле
(К) ЦФ
7
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Метц
11
Георгий Квилитая
ЦФ
19
Лука Мишаль
ЦФ
1
Джонатан Фишер
ВР
12
Альфа Туре
ЦП
21
Бенджамин Стамбули
ЦП
Париж
35
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
18
Маршал Манетси
ОП
17
Адама Камара
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
4-5-1
61
Сиссе
4
Мбула
59
Йегбе
38
Сане
39
Куао
34
Мбала
10
Эн
5
Гбамен
7
Цитаишвили
20
Деменге
30
Диалло
3-2-1-2-2
16
6
Отавио
42
Коппола
31
Шергуи
14
Траоре
28
де Смет
23
Матондо
10
Кеббаль
24
Колеошо
7
36
Иммобиле
30
Диалло
11
Квилитая
11
Квилитая
30
Диалло
20
Деменге
21
Стамбули
21
Стамбули
20
Деменге
28
де Смет
19
Санги
19
Санги
28
де Смет
14
Траоре
17
Камара
17
Камара
14
Траоре
7
4
Марчетти
4
Марчетти
7
24
Колеошо
13
Кафаро
13
Кафаро
24
Колеошо
36
Иммобиле
9
Геббельс
9
Геббельс
36
Иммобиле
Остались в запасе
Метц
Париж
19
Лука Мишаль
ЦФ
1
Джонатан Фишер
ВР
12
Альфа Туре
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
35
Кевин Трапп
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
18
Маршал Манетси
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
19
Лука Мишаль
ЦФ
1
Джонатан Фишер
ВР
12
Альфа Туре
ЦП
Остались в запасе
35
Кевин Трапп
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
18
Маршал Манетси
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Метц
Точно не сыграют
Joseph Mangondo
ЦФ
Белив Мунонго
ЦП
Бубакар Траоре
ЦП
Гиорги Абуашвили
ЛВ
Ismaël Guerti
ЦП
Усман Ба
ВР
Максим Колен
ЦЗ
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
J. Lopez
ЦФ
Реми Риу
ВР
Мозес Саймон
ЛВ
Статистика матча Метц - Париж
2
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
504
488
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Парижа», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Париж»

«Метц» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Париж Метц
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