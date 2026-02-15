15.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Метц
Метц
4-2-3-1
1
Фишер
97
Балло-Туре
72
Сане
4
Мбула
52
Куао
8
Деменге
18
Мунонго
9
Абуашвили
7
Эйн
14
Цитаишвили
13
Диалло
4-1-2-1-2
16
Леон
27
Си
20
Дьоманде
24
Око
92
Акпа
42
Овусу
8
Ахамада
5
Дануа
21
Февр
9
Синайоко
14
Мара
52
Куао
2
Колен
2
Колен
52
Куао
8
Деменге
12
Туре
12
Туре
8
Деменге
97
Балло-Туре
22
Миша
22
Миша
97
Балло-Туре
7
Эйн
9
Квилитая
9
Квилитая
7
Эйн
9
Абуашвили
22
Мбала
22
Мбала
9
Абуашвили
27
Си
29
Сенайя
29
Сенайя
27
Си
21
Февр
28
Кулибали
28
Кулибали
21
Февр
8
Ахамада
10
Диуссе
10
Диуссе
8
Ахамада
14
Мара
77
Касимир
77
Касимир
14
Мара
5
Дануа
41
41
5
Дануа
Остались в запасе
Метц
Осер
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Метц - Осер
2
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
12
Офсайды
0
3
Количество передач
553
337
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.33
-0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Осера», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Осер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»