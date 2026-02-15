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  • «Метц» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Метц» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 18:05
Метц
15.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 3
Завершен
Осер
90+4' Н. Мбала
4' С. Сане (АГ) 76' М. Мбула (АГ) 89' К. Дануа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Белив Мунонго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
13
Хабиб Диалло
(К) ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
42
Элиша Овусу
(К) ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
5
Кевен Дануа
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Метц
40
Усман Ба
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Люка Миша
ЛВ
12
Альфа Туре
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
22
Натан Мбала
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
4-2-3-1
1
Фишер
97
Балло-Туре
72
Сане
4
Мбула
52
Куао
8
Деменге
18
Мунонго
9
Абуашвили
7
Эйн
14
Цитаишвили
13
Диалло
4-1-2-1-2
16
Леон
27
Си
20
Дьоманде
24
Око
92
Акпа
42
Овусу
8
Ахамада
5
Дануа
21
Февр
9
Синайоко
14
Мара
52
Куао
2
Колен
2
Колен
52
Куао
8
Деменге
12
Туре
12
Туре
8
Деменге
97
Балло-Туре
22
Миша
22
Миша
97
Балло-Туре
7
Эйн
9
Квилитая
9
Квилитая
7
Эйн
9
Абуашвили
22
Мбала
22
Мбала
9
Абуашвили
27
Си
29
Сенайя
29
Сенайя
27
Си
21
Февр
28
Кулибали
28
Кулибали
21
Февр
8
Ахамада
10
Диуссе
10
Диуссе
8
Ахамада
14
Мара
77
Касимир
77
Касимир
14
Мара
5
Дануа
41
41
5
Дануа
Остались в запасе
Метц
Осер
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Метц
Точно не сыграют
Бенджамин Стамбули
ОП
Жан-Филипп Гбамен
ОП
Joseph Mangondo
ЦФ
Pape Sy
ВР
Ismaël Guerti
ЦП
Yannis Lawson
ЦЗ
Бубакар Траоре
ЦП
Осер
Точно не сыграют
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Дэнни Намасо
ЦФ
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
Телли Сиве
ЦЗ
Статистика матча Метц - Осер
2
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
12
Офсайды
0
3
Количество передач
553
337
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.33
-0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Осера», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц»«Осер»

«Метц» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Метц
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