Составы команд
Ренн
Ренн
3-2-3-2
30
Самба
26
Мерлен
24
Руо
3
Брассье
21
Ронжье
45
Камара
95
Франковски
10
Бляс
70
Норден
9
Леполь
17
Шиманьски
3-4-1-1-1
61
38
Сане
59
Йегбе
2
Колен
39
Куао
5
Гбамен
12
Туре
70
Сарр
20
Деменге
7
Цитаишвили
30
Диалло
95
Франковски
18
Нагида
18
Нагида
95
Франковски
17
Шиманьски
6
Сиссе
6
Сиссе
17
Шиманьски
70
Норден
10
Аль-Тамари
10
Аль-Тамари
70
Норден
10
Бляс
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бляс
45
Камара
77
Забири
77
Забири
45
Камара
20
Деменге
33
Мунонго
33
Мунонго
20
Деменге
7
Цитаишвили
34
Мбала
34
Мбала
7
Цитаишвили
Остались в запасе
Ренн
Метц
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
1
Джонатан Фишер
ВР
40
Усман Ба
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Люка Миша
ЛВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Фишер
ВР
40
Усман Ба
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Люка Миша
ЛВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бенуа Тавено
Ренн
Точно не сыграют
Метц
Точно не сыграют
Статистика матча Ренн - Метц
1
3
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
13
Офсайды
2
2
Количество передач
602
291
Сейвы
2
8
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.33
xGP (предотвращенные голы)
1.74
1.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Метца», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Метц»
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Источник: «Бомбардир»