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Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Метца», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Метц»