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  • «Ренн» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Ренн» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 18:05
Ренн
22.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 0
Завершен
Метц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
45
Махди Камара
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Людовик Бляс
АП
70
Арно Норден
ЛВ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
9
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Метц
61
Pape Sy
ВР
38
Садибу Сане
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
12
Альфа Туре
ОП
20
Жесси Деменге
ЦП
7
Георгий Цитаишвили
ПВ
30
Хабиб Диалло
(К) ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
4
Глен Камара
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
77
Яссир Забири
ЦФ
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
40
Усман Ба
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
33
Белив Мунонго
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Люка Миша
ЛВ
34
Натан Мбала
ЦФ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
3-2-3-2
30
Самба
26
Мерлен
24
Руо
3
Брассье
21
Ронжье
45
Камара
95
Франковски
10
Бляс
70
Норден
9
Леполь
17
Шиманьски
3-4-1-1-1
61
38
Сане
59
Йегбе
2
Колен
39
Куао
5
Гбамен
12
Туре
70
Сарр
20
Деменге
7
Цитаишвили
30
Диалло
95
Франковски
18
Нагида
18
Нагида
95
Франковски
17
Шиманьски
6
Сиссе
6
Сиссе
17
Шиманьски
70
Норден
10
Аль-Тамари
10
Аль-Тамари
70
Норден
10
Бляс
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бляс
45
Камара
77
Забири
77
Забири
45
Камара
20
Деменге
33
Мунонго
33
Мунонго
20
Деменге
7
Цитаишвили
34
Мбала
34
Мбала
7
Цитаишвили
Остались в запасе
Ренн
Метц
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
1
Джонатан Фишер
ВР
40
Усман Ба
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Люка Миша
ЛВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Фишер
ВР
40
Усман Ба
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Люка Миша
ЛВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бенуа Тавено
Ренн
Точно не сыграют
Жереми Жаке
ЦЗ
Нордан Мукиэле
ПВ
Lucas Rosier
ЦФ
Метц
Точно не сыграют
Joseph Mangondo
ЦФ
Бенджамин Стамбули
ОП
Бубакар Траоре
ЦП
Cléo Mélières
ЦЗ
Готье Эйн
ПВ
Статистика матча Ренн - Метц
1
3
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
13
Офсайды
2
2
Количество передач
602
291
Сейвы
2
8
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.33
xGP (предотвращенные голы)
1.74
1.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Метца», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Метц»

«Ренн» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Метц Ренн
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