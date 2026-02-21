21.02.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
4-1-3-2
39
Сафонов
21
Эрнандес
6
Забарный
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
29
Барколя
14
Дуэ
27
Фернандес
9
Рамуш
19
Кан Ин
4-2-1-2-1
1
Фишер
39
Куао
38
Сане
15
Йегбе
97
Балло-Туре
12
Туре
5
Гбамен
8
Траоре
7
Цитаишвили
19
Миша
30
Диалло
Остались в запасе
ПСЖ
Метц
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Усман Ба
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Urie-Michel Mboula
ЦЗ
33
Believe Munongo
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
ПСЖ
Точно не сыграют
Метц
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Метц
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
15
Офсайды
3
2
Количество передач
695
333
Сейвы
0
4
Точность передач %
93
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.09
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Метца», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Метц»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
