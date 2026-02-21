Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «ПСЖ» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«ПСЖ» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 21:55
ПСЖ
21.02.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 0
Завершен
Метц
3' Д. Дуэ 45+3' Б. Барколя 77' Г. Рамуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
14
Десир Дуэ
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
38
Садибу Сане
ЦЗ
15
Терри Йегбе
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
12
Альфа Туре
ОП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Бубакар Траоре
ЦП
19
Люка Миша
ЛВ
7
Георгий Цитаишвили
ПВ
30
Хабиб Диалло
(К) ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Метц
40
Усман Ба
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Urie-Michel Mboula
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
33
Believe Munongo
ЦП
20
Жесси Деменге
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
34
N. Mbala
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
21
Эрнандес
6
Забарный
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
29
Барколя
14
Дуэ
27
Фернандес
9
Рамуш
19
Кан Ин
4-2-1-2-1
1
Фишер
39
Куао
38
Сане
15
Йегбе
97
Балло-Туре
12
Туре
5
Гбамен
8
Траоре
7
Цитаишвили
19
Миша
30
Диалло
19
Кан Ин
17
Витинья
17
Витинья
19
Кан Ин
27
Фернандес
87
Невеш
87
Невеш
27
Фернандес
29
Барколя
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
29
Барколя
14
Дуэ
49
Мбайе
49
Мбайе
14
Дуэ
19
Миша
70
Сарр
70
Сарр
19
Миша
97
Балло-Туре
20
Деменге
20
Деменге
97
Балло-Туре
39
Куао
9
Абуашвили
9
Абуашвили
39
Куао
12
Туре
11
Квилитая
11
Квилитая
12
Туре
7
Цитаишвили
34
34
7
Цитаишвили
Остались в запасе
ПСЖ
Метц
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Усман Ба
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Urie-Michel Mboula
ЦЗ
33
Believe Munongo
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Urie-Michel Mboula
ЦЗ
33
Believe Munongo
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Ласло Болони
ПСЖ
Точно не сыграют
Сенни Маюлу
АП
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Усман Дембеле
ПВ
Метц
Точно не сыграют
Joseph Mangondo
ЦФ
Бенджамин Стамбули
ОП
Pape Sy
ВР
Готье Эйн
ЦФ
Ismaël Guerti
ЦП
Статистика матча ПСЖ - Метц
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
15
Офсайды
3
2
Количество передач
695
333
Сейвы
0
4
Точность передач %
93
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.09
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Метца», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Метц»

«ПСЖ» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Франция. Лига 1 Метц ПСЖ
Франция. Лига 1 Метц ПСЖ
