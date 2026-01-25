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  • «Метц» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Метц» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 17:05
Метц
25.01.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 5
Завершен
Лион
34' К. Куао 64' Х. Диалло
11' Эндрик 16' Р. Клюйверт 32' Т. Мортон 45+1' Эндрик 87' Эндрик (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
12
Альфа Туре
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Готье Эйн
(К) ПВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Метц
40
Усман Ба
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
25
Cléo Mélières
ЦЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Белив Мунонго
ЦП
10
Малик Мбайе
ПВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
39
Матис Де Карвалью
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
45
Реми Химбер
ЦФ
44
Адиль Амдани
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фишер
59
Йегбе
2
Колен
52
Куао
5
Гбамен
12
Туре
8
Деменге
12
Траоре
7
Эйн
14
Цитаишвили
13
Диалло
2-5-2-1
1
Грейф
33
Хатебур
13
Клюйверт
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
18
Мера
8
Толиссо
6
Тессманн
22
Мата
9
Морейра
9
Эндрик
59
Йегбе
4
Мбула
4
Мбула
59
Йегбе
12
Туре
21
Стамбули
21
Стамбули
12
Туре
8
Деменге
18
Мунонго
18
Мунонго
8
Деменге
2
Колен
9
Абуашвили
9
Абуашвили
2
Колен
7
Эйн
7
Сане
7
Сане
7
Эйн
8
Толиссо
19
Ниахате
19
Ниахате
8
Толиссо
18
Мера
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
18
Мера
9
Морейра
45
Химбер
45
Химбер
9
Морейра
9
Эндрик
44
Амдани
44
Амдани
9
Эндрик
Остались в запасе
Метц
Лион
40
Усман Ба
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
25
Cléo Mélières
ЦЗ
10
Малик Мбайе
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
40
Реми Дескамп
ВР
46
Tiago Gonçalves
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
25
Cléo Mélières
ЦЗ
10
Малик Мбайе
ПВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
46
Tiago Gonçalves
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Паулу Фонсека
Метц
Точно не сыграют
Joseph Mangondo
ЦФ
Pape Sy
ВР
Лион
Точно не сыграют
Абнер
ЛЗ
Малик Фофана
ПВ
Рашид Геззаль
ЦП
Эрнест Нуама
ЛВ
Николас Тальяфико
ЛЗ
Статистика матча Метц - Лион
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
5
Офсайды
4
2
Количество передач
470
432
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.3
2.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Лиона», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Лион»

«Метц» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Метц
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