25.01.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 19 тур
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 5
Завершен
Составы команд
Метц
Метц
3-2-2-2-1
1
Фишер
59
Йегбе
2
Колен
52
Куао
5
Гбамен
12
Туре
8
Деменге
12
Траоре
7
Эйн
14
Цитаишвили
13
Диалло
2-5-2-1
1
Грейф
33
Хатебур
13
Клюйверт
2
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
18
Мера
8
Толиссо
6
Тессманн
22
Мата
9
Морейра
9
Эндрик
59
Йегбе
4
Мбула
4
Мбула
59
Йегбе
12
Туре
21
Стамбули
21
Стамбули
12
Туре
8
Деменге
18
Мунонго
18
Мунонго
8
Деменге
2
Колен
9
Абуашвили
9
Абуашвили
2
Колен
7
Эйн
7
Сане
7
Сане
7
Эйн
8
Толиссо
19
Ниахате
19
Ниахате
8
Толиссо
18
Мера
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
18
Мера
9
Морейра
45
Химбер
45
Химбер
9
Морейра
9
Эндрик
44
Амдани
44
Амдани
9
Эндрик
Остались в запасе
Метц
Лион
40
Усман Ба
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
25
Cléo Mélières
ЦЗ
10
Малик Мбайе
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
40
Реми Дескамп
ВР
46
Tiago Gonçalves
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
25
Cléo Mélières
ЦЗ
10
Малик Мбайе
ПВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
46
Tiago Gonçalves
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
32
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Паулу Фонсека
Метц
Точно не сыграют
Лион
Точно не сыграют
Статистика матча Метц - Лион
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
5
Офсайды
4
2
Количество передач
470
432
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.3
2.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Лиона», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»