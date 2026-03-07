Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ланс» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.55

07 марта 2026 10:04
Ланс - Метц
08 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Франция. Лига 1, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Индивидуальный тотал «Ланса» больше 2
Сделать ставку

8 марта в 25 туре чемпионата Франции «Ланс» примет «Метц». Хозяева продолжают борьбу за самые высокие места и подходят к игре в статусе одного из самых результативных клубов последних недель. Гости, напротив, замыкают таблицу и переживают неудачный отрезок, на котором резко просела игра в атаке.

«Ланс»

«Ланс» после 24 туров идет на 2 месте с 53 очками. Команда стабильно забивает и уже 14 матчей подряд в Лиге 1 не уходит с поля без гола. В последних пяти играх «Ланс» забил 13 мячей, а в среднем это 2.60 гола за матч.

При этом оборона не всегда действует безошибочно. В трех последних матчах чемпионата команда пропускала, но на фоне нынешней формы атаки это не мешает ей оставаться фаворитом. Лучший бомбардир команды – Уэсли Саид, у которого 10 голов в 26 матчах.

«Метц»

«Метц» занимает 18 место с 13 очками после 24 туров. Команда проиграла три последних матча чемпионата и в последних пяти встречах забила только один мяч. На таком отрезке гости выглядят слишком слабо впереди, чтобы рассчитывать на стабильный набор очков.

Лучший бомбардир команды – Готье Эн, у него 7 голов в 24 матчах. Проблема в том, что даже при относительно терпимой обороне «Метц» почти не создает в атаке и подходит к этой встрече в заметно худшей форме, чем соперник.

Факты о командах

«Ланс»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 14 последних матчах Лиги 1
  • В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Метцу» дома в 6 из 8 последних матчей чемпионата

«Метц»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 3 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 0.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победил «Ланс» в 3 последних очных матчах Лиги 1

Прогноз на матч «Ланс» – «Метц»

По текущей форме «Ланс» выглядит явным фаворитом. Хозяева заметно сильнее в атаке, лучше двигают мяч и регулярно создают моменты даже против крепких соперников. «Метц» же сейчас слишком мало забивает, а в матчах против команд из верхней части таблицы часто уступает по интенсивности и качеству моментов.

У гостей есть позитивная статистика недавних очных встреч, но по нынешнему состоянию команд она отходит на второй план. На своем поле «Ланс» должен забирать инициативу и доводить матч до победы.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Ланса» больше 2 – 1.55
  • Победа «Ланса»

1.55
Индивидуальный тотал «Ланса» больше 2
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Метц Ланс
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 