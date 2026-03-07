8 марта в 25 туре чемпионата Франции «Ланс» примет «Метц». Хозяева продолжают борьбу за самые высокие места и подходят к игре в статусе одного из самых результативных клубов последних недель. Гости, напротив, замыкают таблицу и переживают неудачный отрезок, на котором резко просела игра в атаке.

«Ланс»

«Ланс» после 24 туров идет на 2 месте с 53 очками. Команда стабильно забивает и уже 14 матчей подряд в Лиге 1 не уходит с поля без гола. В последних пяти играх «Ланс» забил 13 мячей, а в среднем это 2.60 гола за матч.

При этом оборона не всегда действует безошибочно. В трех последних матчах чемпионата команда пропускала, но на фоне нынешней формы атаки это не мешает ей оставаться фаворитом. Лучший бомбардир команды – Уэсли Саид, у которого 10 голов в 26 матчах.

«Метц»

«Метц» занимает 18 место с 13 очками после 24 туров. Команда проиграла три последних матча чемпионата и в последних пяти встречах забила только один мяч. На таком отрезке гости выглядят слишком слабо впереди, чтобы рассчитывать на стабильный набор очков.

Лучший бомбардир команды – Готье Эн, у него 7 голов в 24 матчах. Проблема в том, что даже при относительно терпимой обороне «Метц» почти не создает в атаке и подходит к этой встрече в заметно худшей форме, чем соперник.

Факты о командах

«Ланс»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 14 последних матчах Лиги 1

В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Метцу» дома в 6 из 8 последних матчей чемпионата

«Метц»

Проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1

Пропускает в 3 последних матчах чемпионата

В среднем: 0.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Победил «Ланс» в 3 последних очных матчах Лиги 1

Прогноз на матч «Ланс» – «Метц»

По текущей форме «Ланс» выглядит явным фаворитом. Хозяева заметно сильнее в атаке, лучше двигают мяч и регулярно создают моменты даже против крепких соперников. «Метц» же сейчас слишком мало забивает, а в матчах против команд из верхней части таблицы часто уступает по интенсивности и качеству моментов.

У гостей есть позитивная статистика недавних очных встреч, но по нынешнему состоянию команд она отходит на второй план. На своем поле «Ланс» должен забирать инициативу и доводить матч до победы.

Рекомендованные ставки: