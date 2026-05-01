2 мая на стадионе «Сен-Симфорьен» состоится матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Метц» примет «Монако». Встреча аутсайдера, практически лишившегося шансов на спасение, и команды, борющейся за еврокубки. Хозяева не могут победить 19 туров подряд, а гости имеют впечатляющее историческое доминирование.

«Метц»

«Гранатовые» подходят к матчу после результативной ничьей с «Гавром» (4:4) и не могут одержать победу на протяжении 19 последних матчей Лиги 1. Команда стабильно забивает в трeх последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Готье Эн с 9 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Метц» пропускает в четырeх последних матчах и не выигрывает в 17 последних матчах во всех турнирах.

«Монако»

Монегаски подходят к матчу после гостевой ничьей с «Тулузой» (2:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в 10 последних матчах Лиги 1 и демонстрирует хорошую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Фоларин Балогун с 18 голами в 40 матчах является лучшим бомбардиром. «Монако» пропускает в пяти последних матчах, но имеет впечатляющее историческое доминирование над «Метцем» – 8 побед подряд в очных встречах.

Факты о командах

«Метц»

Не может выиграть в 19 последних матчах Лиги 1

Забивает в 3 последних матчах Лиги 1

Пропускает в 3 последних матчах Лиги 1

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Проиграл 8 последних очных матчей против «Монако»

«Монако»

Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги 1

Забивает в 10 последних матчах Лиги 1

Пропускает в 5 последних матчах Лиги 1

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

Победа в 8 последних очных матчах против «Метца»

Прогноз на матч «Метц» – «Монако»

«Монако» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и одержал 8 побед подряд над «Метцем». Гости стабильно забивают в 10 последних матчах Лиги 1 и борются за место в еврокубках. «Метц» не может победить 19 туров подряд и является главным аутсайдером чемпионата. Ожидаем уверенную победу монегасков.

Рекомендованные ставки