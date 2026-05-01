Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Метц» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.42

01 мая 2026 8:25
Метц - Монако
02 мая 2026, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 32 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Победа «Монако»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

2 мая на стадионе «Сен-Симфорьен» состоится матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Метц» примет «Монако». Встреча аутсайдера, практически лишившегося шансов на спасение, и команды, борющейся за еврокубки. Хозяева не могут победить 19 туров подряд, а гости имеют впечатляющее историческое доминирование.

«Метц»

«Гранатовые» подходят к матчу после результативной ничьей с «Гавром» (4:4) и не могут одержать победу на протяжении 19 последних матчей Лиги 1. Команда стабильно забивает в трeх последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Готье Эн с 9 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Метц» пропускает в четырeх последних матчах и не выигрывает в 17 последних матчах во всех турнирах.

«Монако»

Монегаски подходят к матчу после гостевой ничьей с «Тулузой» (2:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в 10 последних матчах Лиги 1 и демонстрирует хорошую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Фоларин Балогун с 18 голами в 40 матчах является лучшим бомбардиром. «Монако» пропускает в пяти последних матчах, но имеет впечатляющее историческое доминирование над «Метцем» – 8 побед подряд в очных встречах.

Факты о командах

«Метц»

  • Не может выиграть в 19 последних матчах Лиги 1
  • Забивает в 3 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 3 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проиграл 8 последних очных матчей против «Монако»

«Монако»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги 1
  • Забивает в 10 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 5 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Победа в 8 последних очных матчах против «Метца»

Прогноз на матч «Метц» – «Монако»

«Монако» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и одержал 8 побед подряд над «Метцем». Гости стабильно забивают в 10 последних матчах Лиги 1 и борются за место в еврокубках. «Метц» не может победить 19 туров подряд и является главным аутсайдером чемпионата. Ожидаем уверенную победу монегасков.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Монако» – коэффициент 1.42
  • Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5

1.42
Победа «Монако»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Монако Метц
Другие прогнозы
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+