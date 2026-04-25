Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гавр» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

25 апреля 2026 10:31
Гавр - Метц
26 апр. 2026, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 31 тур
Перейти в онлайн матча
Сделать ставку

26 апреля на стадионе «Стад Осеан» состоится матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Метц». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева пытаются отдалиться от опасной зоны, а гости находятся в глубоком кризисе и практически лишились шансов на спасение.

«Гавр»

Нормандцы подходят к матчу после гостевой ничьей с «Анжером» (1:1) и играют вничью три последних тура подряд. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах, но и пропускает в каждой из этих встреч. Исса Сумаре с 6 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром. «Гавр» не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей против «Метца».

«Метц»

Гости переживают катастрофический сезон и не могут одержать победу на протяжении 18 последних матчей Лиги 1. Поражение от «Парижа» (1:3) в прошлом туре стало очередным ударом. Оборона «Метца» выглядит крайне уязвимо – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Готье Эн с 7 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Метц» удачно играет против «Гавра», не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Гавр»

  • Играет вничью в 3 последних матчах Лиги 1
  • Забивает в 4 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 4 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Метца»

«Метц»

  • Не может выиграть в 18 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Гавра»
  • Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Гавра»

Прогноз на матч «Гавр» – «Метц»

«Гавр» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Метца». Гости находятся в глубочайшем кризисе и не могут победить 18 туров подряд. Однако «Метц» традиционно неуступчив в очных встречах и не пропускает в трeх последних матчах против «Гавра». Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где хозяева имеют небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гавра» – коэффициент 1.65
  • Тотал матча меньше 2.5

Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Метц Гавр
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 