26 апреля на стадионе «Стад Осеан» состоится матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Метц». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева пытаются отдалиться от опасной зоны, а гости находятся в глубоком кризисе и практически лишились шансов на спасение.
«Гавр»
Нормандцы подходят к матчу после гостевой ничьей с «Анжером» (1:1) и играют вничью три последних тура подряд. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах, но и пропускает в каждой из этих встреч. Исса Сумаре с 6 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром. «Гавр» не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей против «Метца».
«Метц»
Гости переживают катастрофический сезон и не могут одержать победу на протяжении 18 последних матчей Лиги 1. Поражение от «Парижа» (1:3) в прошлом туре стало очередным ударом. Оборона «Метца» выглядит крайне уязвимо – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Готье Эн с 7 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Метц» удачно играет против «Гавра», не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.
Факты о командах
«Гавр»
«Метц»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
- Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Гавра»
Прогноз на матч «Гавр» – «Метц»
«Гавр» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Метца». Гости находятся в глубочайшем кризисе и не могут победить 18 туров подряд. Однако «Метц» традиционно неуступчив в очных встречах и не пропускает в трeх последних матчах против «Гавра». Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где хозяева имеют небольшое преимущество.
- Победа «Гавра» – коэффициент 1.65
- Тотал матча меньше 2.5