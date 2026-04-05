Составы команд
Метц
Метц
3-3-1-2-1
61
38
Сане
4
Мбула
2
Колен
39
Куао
5
Гбамен
70
Сарр
20
Деменге
10
Эйн
7
Цитаишвили
30
Диалло
3-4-1-2
1
Лопеш
3
Коцца
78
6
Авазим
24
Жилберт
8
Лепенан
13
Коклен
18
Сентонс
21
Каба
10
Аблин
37
Ганаго
4
Мбула
33
Мунонго
33
Мунонго
4
Мбула
20
Деменге
9
Абуашвили
9
Абуашвили
20
Деменге
70
Сарр
19
Миша
19
Миша
70
Сарр
2
Колен
34
Мбала
34
Мбала
2
Колен
37
Ганаго
22
Машадо
22
Машадо
37
Ганаго
21
Каба
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
21
Каба
13
Коклен
28
Сиссоко
28
Сиссоко
13
Коклен
10
Аблин
11
Гирасси
11
Гирасси
10
Аблин
Остались в запасе
Метц
Нант
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Moustapha Diop
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Али Юссиф
ЦЗ
20
Реми Кабелла
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Moustapha Diop
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Али Юссиф
ЦЗ
20
Реми Кабелла
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Ахмед Кантари
Метц
Точно не сыграют
Нант
Точно не сыграют
Статистика матча Метц - Нант
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
10
Офсайды
6
1
Количество передач
568
291
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.28
0.46
xGP (предотвращенные голы)
1.31
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Нанта», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Нант»
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Источник: «Бомбардир»