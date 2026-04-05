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  • «Метц» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Метц» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 17:05
Метц
05.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Метц
61
Pape Sy
ВР
38
Садибу Сане
ЦЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Жесси Деменге
ЦП
10
Готье Эйн
ПВ
7
Георгий Цитаишвили
ПВ
30
Хабиб Диалло
(К) ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
3
Николя Коцца
ЦЗ
78
Tylel Tati
ЦЗ
6
Чибози Авазим
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Мохамед Каба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Moustapha Diop
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
33
Белив Мунонго
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Люка Миша
ЛВ
34
Натан Мбала
ЦФ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
20
Реми Кабелла
АП
11
Эрба Гирасси
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
3-3-1-2-1
61
38
Сане
4
Мбула
2
Колен
39
Куао
5
Гбамен
70
Сарр
20
Деменге
10
Эйн
7
Цитаишвили
30
Диалло
3-4-1-2
1
Лопеш
3
Коцца
78
6
Авазим
24
Жилберт
8
Лепенан
13
Коклен
18
Сентонс
21
Каба
10
Аблин
37
Ганаго
4
Мбула
33
Мунонго
33
Мунонго
4
Мбула
20
Деменге
9
Абуашвили
9
Абуашвили
20
Деменге
70
Сарр
19
Миша
19
Миша
70
Сарр
2
Колен
34
Мбала
34
Мбала
2
Колен
37
Ганаго
22
Машадо
22
Машадо
37
Ганаго
21
Каба
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
21
Каба
13
Коклен
28
Сиссоко
28
Сиссоко
13
Коклен
10
Аблин
11
Гирасси
11
Гирасси
10
Аблин
Остались в запасе
Метц
Нант
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Moustapha Diop
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Али Юссиф
ЦЗ
20
Реми Кабелла
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Остались в запасе
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Moustapha Diop
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Али Юссиф
ЦЗ
20
Реми Кабелла
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Ахмед Кантари
Метц
Точно не сыграют
Ismaël Guerti
ЦП
Joseph Mangondo
ЦФ
Cléo Mélières
ЦЗ
Бенджамин Стамбули
ОП
Альфа Туре
ОП
Бубакар Траоре
ЦП
Нант
Точно не сыграют
Bahmed Deuff
ЦП
Демен Табибу
ЦП
Статистика матча Метц - Нант
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
10
Офсайды
6
1
Количество передач
568
291
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.28
0.46
xGP (предотвращенные голы)
1.31
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Нанта», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Нант»

«Метц» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Метц
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