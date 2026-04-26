26.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Идет первый тайм 32‘
Составы команд
Гавр
Гавр
3-2-3-1-1
99
Мори
7
Него
15
Секо
4
Льорис
18
Зуауи
13
Дукуре
14
Ндиайе
26
Эбоног
8
Кехта
45
Сумаре
25
Саматта
4-2-1-2-1
61
70
Сарр
15
Йегбе
4
Мбула
38
Сане
5
Гбамен
12
Туре
20
Деменге
10
Эйн
7
Цитаишвили
11
Квилитая
5
Гбамен
34
Мбала
34
Мбала
5
Гбамен
Остались в запасе
Гавр
Метц
77
Лионель М'Паси
ВР
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
19
Люка Гурна
ОП
78
Дарен Мосенго
ОП
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Годсон Кьереме
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
20
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Джонатан Фишер
ВР
3
Moustapha Diop
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
19
Люка Миша
ЛВ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
35
Jahyann Pandore
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
19
Люка Гурна
ОП
78
Дарен Мосенго
ОП
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Годсон Кьереме
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
20
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Фишер
ВР
3
Moustapha Diop
ЦЗ
39
Коффи Куао
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
19
Люка Миша
ЛВ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
35
Jahyann Pandore
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Бенуа Тавено
Гавр
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Гавр - Метц
Всего ударов по воротам
4
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
3
2
Офсайды
0
1
Количество передач
92
125
Точность передач %
79
86
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.26
0.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
