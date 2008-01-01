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Франция. Лига 2
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€ 36 млн
Метц - результаты матчей
Метц
Франция. Лига 2
Стадион:
Сен-Симфорьен
Сайт:
http://www.fcmetz.com
Тренер:
Бенуа Тавено
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Франция. Лига 2. 2026/2027
Франция. Кубок. 2025/2026
Франция. Лига 1. 2025/2026
Франция. Лига 1. 2024/2025
Франция. Кубок. 2024/2025
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Франция. Кубок. 2016/2017
Франция. Кубок лиги. 2016/2017
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Франция. Кубок. 2010/2011
Кубок Французской Лиги. 2009/2010
Кубок Французской Лиги. 2-й раунд 2009/2010
Кубок Французской Лиги. 1-й раунд 2009/2010
Франция. Кубок. 2008/2009
Кубок Французской Лиги. 2008/2009
Кубок Французской Лиги. 2-й раунд 2008/2009
Франция. Лига 1. 2007/2008
14.09 | 21:45
Ред Стар
1 : 0
Метц
05.09 | 15:00
Метц
4 : 1
Родез
29.08 | 15:00
Анси
1 : 1
Метц
22.08 | 15:00
Метц
1 : 1
Лаваль
14.08 | 21:45
Гренобль
0 : 0
Метц
08.08 | 21:45
Метц
2 : 1
Генгам
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