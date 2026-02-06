Составы команд
Метц
Метц
4-2-1-2-1
1
Фишер
97
Балло-Туре
72
Сане
4
Мбула
52
Куао
21
Стамбули
12
Туре
8
Деменге
22
Миша
14
Цитаишвили
13
Диалло
4-2-2-2
1
Эзер
22
Сантуш
4
Александро
2
Манди
15
Перро
10
Харальдссон
21
Андре
11
Эджума
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
9
Жиру
8
Деменге
7
Эйн
7
Эйн
8
Деменге
21
Стамбули
18
Мунонго
18
Мунонго
21
Стамбули
22
Миша
9
Абуашвили
9
Абуашвили
22
Миша
14
Цитаишвили
9
Квилитая
9
Квилитая
14
Цитаишвили
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
22
Сантуш
17
Мукау
17
Мукау
22
Сантуш
9
Жиру
35
Диауне
35
Диауне
9
Жиру
10
Харальдссон
28
Перрен
28
Перрен
10
Харальдссон
11
Эджума
20
Коррея
20
Коррея
11
Эджума
Остались в запасе
Метц
Лилль
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Натан Мбала
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Натан Мбала
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Бруно Женезио
Метц
Точно не сыграют
Статистика матча Метц - Лилль
1
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
12
9
Офсайды
3
1
Количество передач
318
442
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Лилля», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»