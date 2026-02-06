Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Метц» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

«Метц» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

6 февраля, 21:35
Метц
06.02.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Метц
1
Джонатан Фишер
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
4
Мишель Мбула
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
22
Люка Миша
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
12
Альфа Туре
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
13
Хабиб Диалло
(К) ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Метц
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЛВ
18
Белив Мунонго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
22
Натан Мбала
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Фишер
97
Балло-Туре
72
Сане
4
Мбула
52
Куао
21
Стамбули
12
Туре
8
Деменге
22
Миша
14
Цитаишвили
13
Диалло
4-2-2-2
1
Эзер
22
Сантуш
4
Александро
2
Манди
15
Перро
10
Харальдссон
21
Андре
11
Эджума
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
9
Жиру
8
Деменге
7
Эйн
7
Эйн
8
Деменге
21
Стамбули
18
Мунонго
18
Мунонго
21
Стамбули
22
Миша
9
Абуашвили
9
Абуашвили
22
Миша
14
Цитаишвили
9
Квилитая
9
Квилитая
14
Цитаишвили
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
22
Сантуш
17
Мукау
17
Мукау
22
Сантуш
9
Жиру
35
Диауне
35
Диауне
9
Жиру
10
Харальдссон
28
Перрен
28
Перрен
10
Харальдссон
11
Эджума
20
Коррея
20
Коррея
11
Эджума
Остались в запасе
Метц
Лилль
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Натан Мбала
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Натан Мбала
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Бруно Женезио
Метц
Точно не сыграют
Жан-Филипп Гбамен
ОП
Joseph Mangondo
ЦФ
Pape Sy
ВР
Лилль
Точно не сыграют
Набиль Бенталеб
ЦП
Хамза Игамане
ЦФ
Тома Менье
ПЗ
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Этан Мбаппе
ЦП
Статистика матча Метц - Лилль
1
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
12
9
Офсайды
3
1
Количество передач
318
442
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Метц» против «Лилля», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Метц»«Лилль»

«Метц» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Метц
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+