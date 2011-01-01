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    Марсель - результаты

    Город Марсель
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.om.net
    Стадион Велодром
    Тренер Игор Тудор
    Турниры:
    Франция. Лига 1 (2022/2023)
    25 тур
    		26 февраля, воскресенье 22:45 Марсель 0:3 ПСЖ
    24 тур
    		19 февраля, воскресенье 22:45 Тулуза 2:3 Марсель
    23 тур
    		11 февраля, суббота 23:00 Клермон 0:2 Марсель
    22 тур
    		5 февраля, воскресенье 22:45 Марсель 1:3 Ницца
    21 тур
    		1 февраля, среда 21:00 Нант 0:2 Марсель
    20 тур
    		28 января, суббота 23:00 Марсель 1:1 Монако
    19 тур
    		14 января, суббота 21:00 Марсель 3:1 Лорьян
    18 тур
    		11 января, среда 23:00 Труа 0:2 Марсель
    17 тур
    		2 января, понедельник 21:00 Монпелье 1:2 Марсель
    16 тур
    		29 декабря, четверг 23:00 Марсель 6:1 Тулуза
    15 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:45 Монако 2:3 Марсель
    14 тур
    		6 ноября, воскресенье 22:45 Марсель 1:0 Лион
    13 тур
    		29 октября, суббота 22:00 Страсбур 2:2 Марсель
    12 тур
    		22 октября, суббота 22:00 Марсель 0:1 Ланс
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 21:45 ПСЖ 1:0 Марсель
    10 тур
    		8 октября, суббота 18:00 Марсель 1:2 Аяччо
    9 тур
    		30 сентября, пятница 22:00 Анжер 0:3 Марсель
    8 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Марсель 1:1 Ренн
    7 тур
    		10 сентября, суббота 22:00 Марсель 2:1 Лилль
    6 тур
    		3 сентября, суббота 18:00 Осер 0:2 Марсель
    5 тур
    		31 августа, среда 22:00 Марсель 1:0 Клермон
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 16:00 Ницца 0:3 Марсель
    3 тур
    		20 августа, суббота 22:00 Марсель 2:1 Нант
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 21:45 Брест 1:1 Марсель
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 21:45 Марсель 4:1 Реймс
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