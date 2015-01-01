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Лига 1 2025/2026
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Марсель
Результаты
€ 181 млн
Марсель - результаты матчей
Марсель
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Велодром
Сайт:
http://www.om.net
Тренер:
Бруно Женезио
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Франция. Лига 1. 2025/2026
Франция. Лига 1. 2024/2025
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Франция. Лига 1. 2020/2021
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Лига Чемпионов. 2008/2009
Франция. Лига 1. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2007/2008
Франция. Лига 1. 2007/2008
11.09 | 21:45
Ренн
1 : 0
Марсель
06.09 | 21:45
Марсель
2 : 3
Париж
30.08 | 21:45
Монако
2 : 0
Марсель
21.08 | 21:45
Марсель
4 : 0
Страсбур
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