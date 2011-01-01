Турниры:
Франция. Лига 1 (2022/2023)
|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|22:45
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|24 тур
|19 февраля, воскресенье
|22:45
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|23 тур
|11 февраля, суббота
|23:00
|Клермон
|0:2
|Марсель
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|22:45
|Марсель
|1:3
|Ницца
|21 тур
|1 февраля, среда
|21:00
|Нант
|0:2
|Марсель
|20 тур
|28 января, суббота
|23:00
|Марсель
|1:1
|Монако
|19 тур
|14 января, суббота
|21:00
|Марсель
|3:1
|Лорьян
|18 тур
|11 января, среда
|23:00
|Труа
|0:2
|Марсель
|17 тур
|2 января, понедельник
|21:00
|Монпелье
|1:2
|Марсель
|16 тур
|29 декабря, четверг
|23:00
|Марсель
|6:1
|Тулуза
|15 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:45
|Монако
|2:3
|Марсель
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|22:45
|Марсель
|1:0
|Лион
|13 тур
|29 октября, суббота
|22:00
|Страсбур
|2:2
|Марсель
|12 тур
|22 октября, суббота
|22:00
|Марсель
|0:1
|Ланс
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|21:45
|ПСЖ
|1:0
|Марсель
|10 тур
|8 октября, суббота
|18:00
|Марсель
|1:2
|Аяччо
|9 тур
|30 сентября, пятница
|22:00
|Анжер
|0:3
|Марсель
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Марсель
|1:1
|Ренн
|7 тур
|10 сентября, суббота
|22:00
|Марсель
|2:1
|Лилль
|6 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Осер
|0:2
|Марсель
|5 тур
|31 августа, среда
|22:00
|Марсель
|1:0
|Клермон
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Ницца
|0:3
|Марсель
|3 тур
|20 августа, суббота
|22:00
|Марсель
|2:1
|Нант
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|21:45
|Брест
|1:1
|Марсель
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|21:45
|Марсель
|4:1
|Реймс